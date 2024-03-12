社論》中國特色十足的「兩會」

每逢三月初，共產黨專政之下的中國，向例舉行兩會，分別為全國人民代表大會與政治協商會議；前者是國家立法機關，後者為共產黨主導的統一戰線組織。兩會與會者常多達三千人，人數如此眾多，加上專制體制之下，絕少寬容異議，注定了其為黨國橡皮圖章的基本屬性。儘管如此，透過黨政要員此一政治大拜拜，外界多少仍可探視其對每年政經情勢的預判及盤算，因而常受國際媒體關注；最近一星期舉行的今年兩會，亦復如是。

從整體情勢看，中國面臨諸多挑戰，經濟考驗最大。總體經濟從二○一○年代成長高峰一路滑落，近年賴以帶動成長的基本建設及房地產炒作模式無以為繼，投資、民間消費及外貿等構成國內生產毛額（GDP）的「三駕馬車」欲振乏力，房地產的經濟泡沫破滅，地方財政與企業財務債務累累，通貨緊縮的灰暗趨勢明顯，大學生等年輕人的失業問題嚴重衝擊經濟社會穩定。

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嚴重經濟問題的形成，不僅是多年來促進成長的模式呈現報酬遞減，習近平想當毛澤東第二，而政治凌駕經濟的強勢作為，把「國家安全」置於經濟、商業規律之上，亦有以致之。所謂企業也姓黨、國進民退、共同富裕等諸多作為，馬雲等知名企業主一夕暴落，嚴禁「唱衰經濟」言論，且去年以違反國家安全法逮捕或起訴兩百四十萬人，種種無視經濟、商業規則的倒行逆施，嚇壞了中國有錢人及中國台商在內的外資，外來投資因而連年減少，資金外逃而淨流出，經濟體系嚴重失血。

面對內外嚴厲挑戰，北京當局今年兩會管制更嚴厲。除了慣見的嚴格管控輿論，網路監控也升級，網路審查和防火牆之外，翻牆軟體VPN大受限制。尤有甚者，有如《紐約時報》所報導，在開放的表象下，與會者仍須接受病毒檢測，面對記者提問更為謹慎，媒體拿到政府工作報告時間晚於往年，後疫情時代的兩會更為封閉。

最受議論的，莫過於兩會結束之後的總理記者會取消，打破了三十年慣例。儘管這一官式記者會通常枯燥乏味，官腔官調，提問遭事先審查，外界仍多少可窺知黨國高層鬥爭互動及人事的蛛絲馬跡，而溫家寶等前此曾偶發外界可做文章的談話。如今，這一官方記者會不再，既凸顯習近平一人之下別無他人置喙餘地，也關閉了各方探知黨國訊息的一個門路，加上中共三中全會去年秋冬未依例舉行，黨國體制更為封閉專斷，可見一斑。

對於總理李強的政府工作報告，一般反應欠佳。他提出「五三三」目標，即今年經濟成長五％、消費者物價指數（CPI）漲幅約三％、財政赤字佔GDP三％，還要創造一千兩百萬個城市工作機會。同時，他也強調習近平去年九月起就一再重申的「新質生產力」，反映當局對AI等科技落後的焦慮，並亟思經濟轉型。李強的目標不被看好，尤其在通貨緊縮的形勢之下，訂定CPI漲幅三％，美國全面阻截中國竊取運用精密晶片等科技的現實環境，李強並未提出具體可行政策措施，要達成經濟目標或有效推進「新質生產力」，都非易事。此外，兩會期間傳出河南、福建、江西、湖南等至少四個省份，經濟數據造假，竄改GDP統計，化負成長為正，再度印證了官方統計作偽弄虛的基本屬性。

另一方面，中國國防預算今年增加七．二％，不但遠高於經濟成長目標，專家也指出其實際支出遠多於預算金額，國際研究機構估計兩者差了三十五％，顯示其擴張軍力的用心，遠甚於振興經濟。不僅如此，外長王毅兩會期間在記者會口出惡言，批評美國打壓中國已「欲加之罪到了匪夷所思的程度」，還指「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢」。一個沒有民主自由選舉的中國高官，竟然對國際社會普遍讚許的台灣大選如此污衊，凸顯了其人狂妄與馬不知臉長的程度，才真是令人匪夷所思。

兩會的年度政治戲碼日昨已先後結束。其中，政協通過的政治決議定調對台灣和平統一，是二○一八年以來首見，也讓先前因李強工作報告省略這四字而大作文章，甚至拿此莫名恐嚇台灣的名嘴，雞嘴變鴨嘴。最基本而重要的，民主台灣愛好和平，沒有「反攻大陸」的野心，台海和平的麻煩製造者，唯有中國。增進經濟實力，強化國防戰備，政治人物在爭鬥中無違對國家與人民的忠誠，是台灣挺立於中國脅迫的基本要務。

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