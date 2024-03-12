自由廣場》當食安事件連環爆，面對藥安、病安，你還會想到要低價嗎？

◎ 盧俊瑋

近日蘇丹紅議題在網路上、社會上被大書特書。為了節省成本而誤用該原料的廠商，被視作十惡不赦；而自願自行篩檢、採取較高檢驗水準的廠商們紛紛被網路鄉民稱為是所謂「台灣的良心」、「要用新台幣下架」。

對比於近期衛服部開放台灣掛號費上限後，馬上有一批民眾在新聞下方放話，要「醫護人員看病不收費才是有醫德」之外，醫改會、消基會這些團體也是立馬跳出來反對。讓人不禁懷疑這些人究竟是有立場錯亂的反智傾向？又或是有不會事前反省的短視問題？

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近年來衛福部強行抑制藥費、強迫健保給付總額貶值低於○．九的行政作為，已經在實質上傷害到台灣全民平均餘命以及健康可近性與品質指標（HAQ, healthcare access & quality intdex）。而上述指標更已於近年明顯落後於鄰近的韓日等國，在在顯示台灣政府及人民所追求所謂的低價醫療，已不再能夠維持台灣人的醫療水平於國際的平均之列。

除此之外，由於過度壓抑藥價，不只導致原廠藥物退出台灣，更導致國內藥廠製造台廠藥大多必須使用中國引進之原料，這早已經成為台灣藥界不能說的秘密。

而因為台廠藥常常用到中國有問題的原料，因此每次出問題都使得臨床上整批藥物停用。先不論臨床無藥可用對病人的影響，已經先用過該藥物的病人的身體傷害改如何計算？無人知曉。

有沒有很有既視感？其實，不就跟現在正吵得火熱的蘇丹紅事件一模一樣嗎？如果各位台灣人民沒辦法接受食品廠商因為過度追求低成本而採用傷害的各位健康的蘇丹紅，那為什麼就能夠理直氣壯得要醫療市場不能調漲？難道你不知道你所謂省下來的醫藥錢，其實剝奪了醫療市場進步的能量，最後你還是用你的健康來還債？

（作者為皮膚科醫師）

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