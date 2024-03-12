自由廣場》烏克蘭總司令決不會說：對方也是俄羅斯人

◎ 陳永昌

在俄羅斯軍隊入侵屆滿兩年前夕，烏克蘭總統澤倫斯基已於二月上旬拔擢原陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）升任烏國武裝部隊總司令。

一九六五年出生在俄羅斯首都莫斯科近郊弗拉基米爾州軍人家庭，瑟爾斯基在種族血統上是不折不扣的俄羅斯人，父親是退伍俄國軍隊上校，雙親與兄弟至今仍住在俄羅斯家鄉。就像許多同齡層烏克蘭軍隊將領一樣，瑟爾斯基畢業於名列世界四大軍校之一的莫斯科高等軍事指揮學校，俄籍學長學弟們陸續也成為俄軍高階軍官，昔日同窗如今在戰場重逢兵戎相見。

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一九八六年畢業後，瑟爾斯基加入前蘇聯砲兵部隊，一九九一年烏克蘭宣布獨立時，他剛好派駐在基輔軍區服役，志願選擇留在烏克蘭繼續軍旅生涯，先後擔任過烏軍精銳部隊七十二旅旅長、第八軍參謀長與聯合作戰部司令等要職，二○一四年俄羅斯併吞克里米亞半島與烏東頓巴斯內戰爆發後，瑟爾斯基無役不與嶄露頭角，二○一九年起擔任烏國陸軍總司令。俄烏戰爭爆發後，他在首都基輔保衛戰、東北部哈爾科夫大反攻與前線巴赫姆特攻防戰等關鍵戰役中戰功彪炳，獲頒烏國最高榮譽「烏克蘭英雄」稱號與一等軍事勳章。

烏克蘭英雄原來是俄羅斯人，讓克里姆林宮當局十分沒有面子，俄羅斯前總統梅德韋傑夫因此痛批瑟爾斯基是「俄羅斯叛徒」。事實上，瑟爾斯基卅多年軍旅生涯，根本沒有一天領過俄羅斯軍隊薪餉，從未向俄羅斯白藍紅三色國旗效忠，早年服役的前蘇聯早已掃進歷史的垃圾堆。安身立命所在烏克蘭就是自己的家，瑟爾斯基沒有被「俄羅斯不打俄羅斯人」迷思綁架，始終堅持「為烏克蘭人而戰，為烏克蘭自由民主而戰」信念毫無動搖。

烏克蘭獨立以來，不斷處在親歐與親俄兩股勢力拉扯撕裂中，面對俄羅斯步步進逼，歷經重重苦難後，團結的烏克蘭民族共同體終於淬礪而生。俄羅斯砲彈落下時，烏克蘭土地上不分烏克蘭人或俄羅斯人，無論講的是烏克蘭語或俄羅斯話，每一個人清楚知道「我是烏克蘭人」唯一身份，敵我雙方壁壘分明毫無模糊空間，兩年多來這場戰役更成為催化緊密團結的大熔爐。

「三無船事件」後，未來如何處置中國越界捕魚船舶，軍系背景資深政務官在立法院答詢時居然主張「對岸也是中國人」反對砲擊，敵我不分莫此為甚。期盼台灣每位軍方將領都應該向瑟爾斯基總司令看齊！

（作者為企業專業經理人）

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