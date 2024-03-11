自由廣場》單車在人行道 應禮讓行人

◎ 徐正雄

日前行政院會通過「行人交通設施條例草案」，既有道路，如有電信箱、郵筒、消防栓…等公用設施需移除，若未限期改善，可罰十五萬以下罰鍰。

台北市府打造單車城市，租借公共單車前卅分鐘免費，立意雖好，制度卻沒有與時俱進，恐和「行人交通設施條例草案」有些衝突。

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台灣道路狹窄，很多地方都是單車與行人共享人行道。在人行道上，常見單車疾駛、或不斷按鈴示意行人讓路，這種喧賓奪主的行為，讓人心生緊張或恐懼的行為，也該一併改善。據統計：近五年來，單車事故年年攀高，一○九年逾兩萬件，二四五人死亡。

筆者認為：在道路夠寬的地方，單車不宜與行人同道。另外，騎乘單車也不該走斑馬線，若要走斑馬線應下來牽車。之前，曾發生，騎單車在斑馬線上遭汽車撞傷而求償無門，更有甚者，反被汽車駕駛要求賠償。

因斑馬線主要在保護行人，而非單車騎士。因此筆者建議：政府應在斑馬線旁另劃設單車道。

單車與行人共享人行道是權宜之計，單車騎士應體認到自己乃是「借用」人行道，不該大辣辣催趕行人，如同騎士將車放在人行道，也只能熄火牽車。

單車事故漸多，希望北市能跟隨行政院，順勢對單車做出規範，在斑馬線上分流；單車須比照汽、機車優先禮讓行人，讓行人在人行道更安全。

（作者為職業農夫）

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