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自由廣場》中國排核廢「氚水」 逾日本9倍

2024/03/11 05:30

◎ 廖觀湖

報載，中國二○二三年版「中國核能年鑑」記載二○二二年中國核電廠排放的水當中，所含輻射物質「氚」的數量相較於日本東電福島第一核電廠核處理水年間排放量的上限，最多達九倍。這反映出中國「只准中國放火，不許日本點燈」的霸道心態，而筆者也好奇中國政權的好朋友︱「中國國民黨」會如何「監督」民進黨政府處理中國食品外銷台灣的問題？

猶記去年日本福島第一核電廠核廢水排放入海，國民黨隨即出面批評民進黨政府，表示日本核廢水將污染海洋、連帶影響水產及鹽等民生用品，但問題是福島核廢水排放後，國際原子能總署對該核電廠附近海水進行獨立採樣和測量，均確認氚含量符合安全標準。但國民黨人士卻直指日本是全球公敵，甚至表示民進黨政府忽視台灣人民健康。

倘若國民黨真的是以台灣人民福祉為優先，現在有一個大好機會讓國民黨表現了，中國核電廠的何廢水排放量可是日本福島核電廠的九倍呢！當初福島核電廠排放「對人類與環境的輻射影響可以忽略不計」的排放量，就已經被國民黨批評得體無完膚了，如今中國核電廠的排放量可是九倍以上，相信「以國民健康為第一優先」的國民黨，一定會在立法院好好監督民進黨政府嚴格管制中國食品進入台灣，不然國人吃到高於福島核電廠九倍的核廢水食物該怎麼辦？

國民黨可是目前立法院「第一大在野黨」，國人可是非常期待國民黨嚴格監督甚至限制中國食品進入台灣呢！就讓我們看看國民黨是「以台灣為優先」還是「遇中共就腳軟」？我們睜大眼睛看著。

（作者為教育工作者）

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