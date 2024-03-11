社論》中國的「納粹德國陷阱」

金門海域日前發生中國「三無船」越界翻覆事件，造成兩名中國漁民落水溺斃，讓本就要對台施壓的中共得到了最好的藉口，因此進行全面政治操作，不願回歸客觀的事實真相調查，極力批判民進黨政府「草菅人命、冷漠無情」，並提升對台軍機艦騷擾，製造衝突一觸即發的氛圍。令人遺憾的，國內在野黨並未捍衛國家主權，站在於海上辛苦執勤、捍衛疆土的海巡兄弟這一邊，一味質疑相關官員，與中共口徑一致，加深了台海危機。與此同時，中菲兩國船隻在南海爭議水域爆發衝突，在在顯示中國對周邊國家的挑釁已成新常態，將成為引發全球動盪的最大亂源。

金門事件，有學者稱之為「中國版盧溝橋事變」，亦即中共欲藉由一樁真相未明的死難事件，作為犯台的藉口；盧溝橋事變是日本侵略中國，而金門事件則是中共不斷升高對立氛圍，強力對台威脅的壓力點。甚至有學者聲稱，如果中共因此對台動武，也不會感到意外。可見中共利用此一事件製造事端的凶險用心，政府必須堅定立場，不畏挑釁，不必委屈退讓，必須依據調查之真相作合法、合理、合情之處置與回應，並訴諸國際輿論，揭穿中共併台圖謀。然而，稱金門事件為「中國版盧溝橋事變」，雖可以深刻揭露中共的陰謀詭計，但中國對內鎮壓、對外擴張的國家發展路徑，似乎更像當年希特勒的納粹德國，甚於日本軍國主義。剖析納粹政權崛起及發動二次世界大戰的主要脈絡︰一，德國在一次大戰後簽署屈辱性的凡爾塞和約，割地賠款，造成人民無力承擔與國家的災難，乃使得主張反凡爾塞和約的納粹黨獲得躍上權力擂台的機會。二，一九三○年代初，美國大蕭條蔓延全球，德國工人大量失業，物價高漲，經濟幾乎崩潰，納粹黨則採取擴大財政支出，大量推動高速公路等基礎建設，創造就業人口，使德國經濟迅速回升，不再是戰敗的病夫，國民榮耀感大幅提升，因此獲得民眾的強力支持。三，納粹主張強軍建國，對外發動侵略，迅速擴張版圖，而英法等歐洲強權卻因避戰之由，採取綏靖政策，默認德國一再併吞得逞，當時力主妥協的英國首相張伯倫則宣稱，「這是屬於我們這個時代的和平」。殊不知，對納粹德國的縱容，並未換來和平，反而使之得寸進尺，發動全面性的戰爭，帶來上千萬人死亡的大災難。四，納粹黨是專制政黨，竄起於民主選舉，卻利用各種非法手段取消其它政黨的合法地位，監控人民的生活，控制整個社會。五，主張日耳曼民族是最優秀的民族，不但殘忍地執行消滅猶太人的惡行，更以光大「第三帝國」、「千年帝國」之名大肆擴張，意圖將全歐洲納入帝國版圖。

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如今中共在中國的作為，幾乎就是納粹德國的翻版，甚至有過之而無不及，而習近平等中共頭子，未來給人類帶來的災難也會倍逾於希特勒。中共本就是獨裁政黨，在鄧小平的「改革開放」政策下，雖於經濟上因借助外資而勃興，成為「世界工廠」，卻因政治體制未見鬆綁，留下專制遺毒，加上數位技術之助，以及習近平走上毛澤東舊路，如今毒性大發，已成為絕對獨裁的政權，不容許人民有任何的自由。尤有甚者，習近平打著「中華民族偉大復興」、「祖國完全統一」，要富國強軍，意圖洗刷「百年國恥」，並且將大中華的威名擴及周邊國家。依此脈絡發展，中共野心必然日益擴大，走上納粹德國的侵略之路，對台灣與周邊國家發動戰爭，世界大戰恐將因此爆發，禍及世人。當年納粹德國雖強極一時，歐洲大國英、法、蘇聯不敢攖其鋒銳，幸而美國最後參戰，擊敗軸心國，始挽救危局於既傾，終結了人類的劫難。當前，中、俄、北韓、伊朗的邪惡軸心沆瀣一氣，或可滋擾世界於一時，但以美國領導的自由陣營正尋求各種區域的經濟與軍事合作，建構守護全球和平、繁榮的防衛網。最後邪惡與獨裁終將不敵於正義與民主，乃是定數。

吾人曾論述台灣有「烏克蘭困境」，面臨地緣政治的重大風險；相對的，中國亦陷在「納粹德國陷阱」，無法自拔，一旦貿然對台灣與周邊國家發動侵略戰爭，則可能帶來中共政權傾覆的命運，而數十年開放帶來的繁榮恐將毀於一旦，倒退回「一窮二白」的艱苦年代，則百年國恥再度降臨，中華民族之復興，亦淪為一場空夢。其實，當前中國雖不能稱之為盛世，但繁榮程度已是近代之最，中國人已可揚眉吐氣，理應超脫歷史的仇恨與民族的屈辱。不幸，中共為保政權，不追求民主改革，反而在民眾心中植入被迫害情結，鼓動民族主義與愛國心，企圖喚起仇外情緒，這是將政黨利益置於國家、人民之上。歷史終將證明，中共的納粹化非但保不了政權，反令億萬的中國人與世人災難臨頭，應該回頭是岸了。

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