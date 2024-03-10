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自由廣場》請韓院長爭取重返「中美洲議會」

2024/03/10 05:30

◎ 黃惟冰

中國全國人大委員長趙樂際8日在人大常委會上發布2023年工作報告，其中，也把推動「中美洲議會(PARLACEN)」取消「台灣地區立法院常駐觀察員地位」，並改納中國全國人大為常駐觀察員一事列入。

有鑑於此，身為立法院長的韓國瑜，應善用其曾入香港中聯辦，與北京有好交情的籌碼，積極推動我國立法院重返「中美洲議會」。如此一來，韓國瑜就能以實際行動，展現對於中華民國的熱愛。畢竟，韓國瑜一路以來在許多選舉場合，都以堅定守護中華民國為號召，同時批評蔡政府與民進黨做得遠遠不夠。

事實上，我國立法院在1999年便取得「中美洲議會」常駐觀察員的身份，更以此作為我國推動國會外交的重要管道。在蘇嘉全與游錫堃兩屆院長的任內亦然。直到2023年8月，因我國在中美洲友邦持續遭受北京挖牆腳，導致「中美洲議會」多數成員國決議取消我國常駐觀察員資格，並批准中國成為常駐觀察員。

身為立法院長，應推動國會外交。身為中國民國的堅定守護者，應爭取中華民國的國際空間。無論何者，韓國瑜都責無旁貸，應積極表態及運作，爭取讓立法院重返「中美洲議會」。

（作者從事公共服務業 美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士）

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