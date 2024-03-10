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自由廣場》期待文人國防部長

2024/03/10 05:30

◎ 姚中原

「文人領軍」是先進民主國家常態，也是民主必然趨勢。台灣要持續推動軍事改革及落實國防法治工作，除了讓相當比例的專業文官擔任重要職務外，未來也必須讓國防部長與軍政副部長此兩項職務由文人擔任。

歐美及日本等先進民主國家，其國防部長或副部長向來皆由文人擔任。主要目的就是希望國防體系在決定重大國防政策或軍事戰略，不能只片面聽見軍方將領的聲音，而是能廣泛聽取各方專業意見。如此國防組織才能走向現代化，國防政策制定才能更為周全，並可防止軍事運作的保守弊病。

英國、日本、印度當前是由純文人擔任國防部長，此三國的全球軍力排行皆在前十名內，日本更出現兩次女性國防部長。德、法、義、荷蘭、澳洲、紐西蘭、加拿大亦都是「文人領軍」的國際典範，荷蘭與紐西蘭的國防部長也是女性擔任。現任美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks），是首位女性國防部副部長。

我國國防體制於二○○二年正式邁入「軍政、軍令一元化」時代，並以達成「文人領軍」為國家重要目標。文人領軍精神並不是只任用脫下軍裝、換上西裝的國防部長。而是讓真正的純文人擔任國防部長，並由其率領一批具有不同專業領域的高級文官，以徹底改變國防組織文化、提升國防行政效率，並促使軍中業務走向法制化才。

「國防二法」（國防法和國防部組織法）施行迄今已廿二年，前總統陳水扁的兩任，曾任命一位純文人國防部長、四位純文人的軍政副部長；馬英九兩任，也任命一位純文人國防部長、兩位純文人軍政副部長。下一任新政府的首位國防部長與首位軍政副部長，若能由純文人擔任，將具劃時代國防意義。

因台灣雖是民主國家，但「依法行政」觀念並未完全引進軍中；而國防部許多重要主官職務（例如其中的一位常務次長、戰略規劃司司長），依國防部組織法規定，理應由「純文人」接任，但上述職務卻長期是由「軍轉文職」或「完全軍職」者擔任。如此學長學弟關係密切結構下的「軍人領軍」結果，我國國防弊端叢生例如共諜洩密、軍紀案件頻頻發生，以及許多軍事革新工作無法順利推動，不是沒有原因。

台灣未來要繼續推動「國防改革」及落實「國防法治」工作，並讓軍中一些封閉型的保守單位徹底改變或轉型；最重要關鍵，就是總統要讓國防部長與軍政副部長此兩項重要職務，完全由純文人來擔任。

（作者是大學兼任教授 曾任國防部戰略規劃司簡任副處長）

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