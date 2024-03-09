自由廣場》正視調漲健保費的可能

◎ 謝雨純

近日衛福部取消對醫療院所掛號費參考標準，獲得醫界普遍肯定，卻引起其他眾多團體反彈，包括醫改會、消基會、督保盟，及各種病友團體、勞工團體等。

衛福部近年頻頻推出就醫自付額相關的制度變革，包括日前的部分負擔與這次的掛號費調整。部分負擔目的在於降低非必要醫療，以財務誘因提醒民眾審慎評估自身就醫需求，費用由醫療院所代收，歸於健保基金；掛號費則是臺灣健保醫療市場價格管制下，醫療院所少數有的訂價空間，費用歸於醫療院所本身。

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無論部分負擔或掛號費，都是就醫時直接由民眾口袋裡掏錢付費，醫療需求高、需要常看醫生者，以及眷口數眾多的家庭負擔更是沉重。掛號費甚至不像部分負擔有轉診減免，更沒有對弱勢族群的保障。衛福部昔日漲部分負擔，如今又放寬掛號費收取，都是冒著拉大貧富就醫差距的風險來補健保或醫療院所之收入。同樣都是從民眾身上拿錢，為何不漲保費呢？

依據2021年臺灣社會變遷基本調查健康組之資料，超過七成的民眾願意多付一點健保費來提高全臺灣的醫療水準，顯示大部分的民眾對於臺灣醫療體系的肯定，以及願意在健康風險上互相承擔的團結精神。

健保之所以是臺灣的驕傲，在於就醫門檻低、醫療照護貧富差距小，我們不會因為窮就看不起醫生，也不會因為體弱多病使經濟陷入困境。究其精神，乃是臺灣民眾願意彼此分擔健康風險的互助團結。放棄對掛號費的指導、調漲部分負擔，都將拉大貧富差距、削弱健保互助強度，使健保逐漸喪失核心功能。

健保費雇主付六成、勞工三成、政府一成，漲健保費對個別勞工增加的負擔不多，但僱用大量勞工的雇主所增加的費用相對可觀，但既是按比例分攤，漲保費也不算是勞工佔雇主便宜。

籲請政府嚴肅面對調漲保費的可能性及必要性，使健保能永續彰顯台灣人民的團結精神，使我們能繼續生活在擁有基本健康保障的國度！

（作者是台大健康政策與管理研究所博士候選人）

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