自由廣場》三無船事件／比例原則應有海洋觀點

◎ 陳睿田

海巡署針對違法進入金門「禁限制水域」之中方「三無船」欲執行查扣或登檢，因對方不理會停船要求，且高速駛離，海巡艇於追緝過程中發生數次碰撞，中船翻覆，4人落水，海巡救活2人，我有以下看法。

海巡人員主要是依兩岸條例第32條及海巡法第4條之規定，對於違法越界之「三無船」欲執行驅離或查扣。當該越界船隻不遵命停船並加速逃離時，海巡人員對其實施緊追並以強制力強行登臨之靠碰行為，在合乎比例原則下，所造成之風險或損害，為法律所能接受。縱然損害結果與其行為具有相當因果關係，海巡人員之行為乃屬依法令之行為，是可「阻卻違法」，而不成立犯罪。

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本案關鍵，乃係「比例原則」適用上的檢視，包括（一）「適當性」，即使用海巡艇近逼必須基於急迫需要，且能有效達成行政目的，在本案陸船高速駛離逃避執檢之際，海巡人員欲以登臨近靠方式使其停船，符合適當性之要求。（二）「必要性」，即依當時情況，必須沒有其他侵害法益較小之方式時，始得用巡防艇以逼迫之方式實施登臨或使其停船，乃係選擇侵害民眾法益最小之方式為之。海巡人員未選擇開槍射擊船舶，而以碰靠方式，亦符合本項要求。（三）「利益相當」，即所欲達成之行政目的，必須與侵害之法益輕重相當。海巡人員職司海域防護任務，捍衛我國家利益，亦符合該項要求。

中方「三無船」於海巡艇接近並要求停船時，抗拒受檢，以致海巡艇持續追緝，始有後續兩船「數次」碰撞行為。中船若能停船配合受檢，或在「初次碰撞」即停船受檢，自不會發生翻船意外，亦不會有落海致死之憾事。中船不顧自身風險，無視海巡艇之緊迫行為，以全船速行駛欲逃避檢查，自應對翻覆行為負完全肇事之責。

中船高速逃離，海巡人員追緝時，同樣承受翻覆之風險，但海巡人員是執法人員，自然不能因違法行為人有高風險行為即害怕、退卻而放棄執法。中船「拒檢並高速行駛」之行為，實為本案翻覆（人員死亡）之肇事主因。經由公布的兩船受損畫面，可以研判海巡艇應是「碰撞」而非「衝撞」，而碰撞雖可能是中船翻覆的諸多原因之一，但經由檢視，海巡艇之碰撞行為，實屬海上安檢併靠之必然行為，且可以通過比例原則之審查，乃係依法令行為，縱有侵害到民眾財產及生命法益，其仍可主張阻卻違法。

本案，海巡人員駕艇之追緝碰撞行為與人員死亡之結果，其執行手段及判斷並無故意或過失。縱退一萬步言，即使兩者真有「相關因果關係」，海巡人員實可主張依法令之行為而阻卻違法，進一步排除「違法性」之存在。國人應予認同與支持，共同捍衛台灣海域執法權。

（作者具律師資格）

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