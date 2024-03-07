自由廣場》（李筱峰專欄）立法委員都來考試

前副總統呂秀蓮自從卸任之後，出現許多一反過去的言行，讓「綠營痛，藍營快」（我本來要用「親痛仇快」一語，但想想，何仇之有？故放棄），但本文主旨不在討論她這些言行，倒是她最近提出一個意見，讓我耳目一新。

日前，在公視的某節目上，看到呂副總統與一群少年學生的談話，一位少女提問該如何改善立法委員的素質，呂副總統建議，以後要參選國會議員要先通過考試測驗，才能取得參選資格。這個意見，我認為頗有參考價值。

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我非憲法專家，不知道制定立委參選資格檢覈測驗規定，有無牴觸憲法？但以當前台灣的國會議員素質，以及選民的投票行為與知識水準來看，頗有意義。試想，連炒股入獄的、貪污判刑的、洩漏國防機密的、宮廟神棍、地方角頭、土豪劣紳…，都獲得選民支持而當上立法委員（最扯的是洩露國家機密的人還當上國防委員會召集人）；而針對中配（所謂「陸配」）議題、海巡署取締「三無船」之爭議，竟然全黨（含藍色無黨者）都站在敵國立場，此乃正常民主國家未之聞也！

選民知識水準一時無法提升，則管控參選者的水準就顯得有其意義。呂副建議，要考國際知識、法律知識、英文能力…等等。我認為，要測驗的內容還應該包括：台灣通史、台灣民主發展史、台灣涉外史、台灣文化史、台灣族群關係史、人權概論…。

對台灣歷史、文化的發展變遷，對歷代外來政權在台灣的威臨統治、對二二八、白色恐怖下的辛酸血淚，對台灣過去民主運動的奮鬥歷程，對台灣先民（含原住民族）在這塊土地上的篳路藍縷…等等，有所感悟，就必然會對台灣產生感情，落地生根。才不至於凡事皆以中南海的大中國座標來思考。認識才有感情，無知就會無情！

有了基本的人權概念，就不可能對自由度低到只有九分的中共政權，如何蹂躪人權、壓迫東突、圖博、香港…，視若無睹，甚至成為中共同路人。

有人或許問，考試有用嗎？那個出國留學讀法政回來的立委，不是把立委對行政院的質詢說是「上對下」的關係嗎？答：我只能說，那是特殊個案，不知道她是如何混的？或者又問，國民黨內不是也有許多留學回來的博士嗎？沒錯，但是他們沒有「台灣學」。

立委參選資格的測驗，不必分科，可以集中在一次考試上，但要包含前述的領域。至於誰來出題，為了公平，可由各黨推薦命題學者合併考題。考完之後題目要公諸於世，接受公評。

話說回來，立委參選前的資格檢覈測驗的規定，要通過恐怕很困難，起碼中國國民黨就不可能贊成，若真要測驗，恐怕該黨有半數失去資格，那些土豪、劣紳、神棍、角頭、無賴，就沒得混了！

（作者是北教大名譽教授）

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