自由廣場》超前部署因應美國總統大選

◎ 高碩泰

三月五日美國總統大選「超級星期二」初選結果揭曉後，兩黨候選人已告底定，堪稱歷來最快塵埃落定的初選淘汰賽。

拜登尋求連任，在民主黨內自始即無任何挑戰，川普捲土重來，從初選鳴槍起跑後，在共和黨內勢如破竹。兩人不管何者勝出，對台北、華府、北京關係，將造成連鎖效應。

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二○二三年十一月拜登與習近平的舊金山峰會，定調了雙方結構性的競爭格局，在可見的未來不致發生戲劇性變化，美中完全脫鉤既不可能，降低風險乃成為低標共識，避免雙方關係螺旋式下墜。

中國已成為美國國家安全與地緣戰略最大的對手，倘拜登連任，對北京軟硬兼施的「大棒子與胡蘿蔔」不致鬆手。在華府「小院高牆」思維下，拜登政府對北京的高關稅、高科技與半導體出口管制等政策工具，將視北京的野心而加碼祭出。此際北京面臨內部多重困境，左支右絀，應無意擴大外部挑戰，現階段與華府進行「冷戰」既非上策，「冷和」允為緩兵之計。美國大選方酣，各方多認為中共應不致與美方在敏感地緣政治議題上，貿然正面衝突或試探。

而美中貿易戰、科技戰係川普在總統任內啟動，北京感受尤深。川普再度出馬，揚言將向所有對美國享有貿易順差，剝奪美國民眾工作機會的國家一律課徵十％關稅，更單獨指名對採取不公平貿易手段的中國進口貨品，準備徵收高達六十％。倘川普再返白宮，對北京下手恐更重，北京當局口頭未示弱，但惴惴不安溢於言表。

而川普「國際退群」，孤立主義之主張，中方或私下竊喜，似不啻提供北京未來見縫插針，填補或取代國際地緣政治、經濟空間的機會，以挑戰美國及西方民主陣營建立的國際規則與秩序，北京對川普可能入主白宮，或不無期待，但更怕再受傷害！

至於台美「堅若磐石」的關係獲得華府跨黨派支持，植基於「台灣關係法」、「六項保證」與雙方恆久之互信互利。拜登政府派團出席五二○就職大典的成員與層級，厥屬一項重要指標，賴清德的就職演說內容也必受重視。賴蕭政府新上任千頭萬緒，當須擬定政策優先順序，基於台美深植的價值理念、戰略利益、安全合作、經貿連結、護國神山等優勢，允可優予務實開啟與華府在自由開放印太架構下的更多機運，包括密集洽商國防所繫的軍購進程，加速完簽貿易架構協議與租稅協定等。

我方對美國歷次總統大選皆秉持中立態度，無意偏倚任一政黨，但對兩黨候選人之外交國安思維，均予高度重視並深入解讀，本年當無例外。拜川發表有關印太形勢、南海、台海議題的政策主張或競選言論，在在引起放大鏡檢視，允應冷靜觀察，不宜一廂情願，切忌選邊偏愛。當須積極蒐集輿情、民調，掌握大選脈動，傳達台北對相關議題的關切與期望，則無論十一月五日投票結果如何，均可確保雙方強健、堅韌關係的延續性、穩定性與可預測性。

（作者為二○一六—二○二○年駐美代表）

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