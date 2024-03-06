自由廣場》豬仔議員‧白癡委員‧橡皮代表

◎ 愚工

一九二四年，中華民國國父孫中山批評當時的國會成員，認為他們在政治上的表現令人失望，無法有效地代表人民的利益。孫中山指出「大家都知道現在的代議士，都變成了豬仔議員，有錢就賣身，分臧貪利，為全國人民所不齒。」

民國初年的國會議員因「無法有效地代表人民的利益」被罵豬仔議員，今日多數國民黨立委亦不惶多讓。立法院國民黨團四日提出國會改革相關法案，包括擬在《刑法》修正草案增訂「藐視國會罪」，要求行政官員答詢時不得有虛偽陳述，不然可以判刑，引發外界議論。對此，律師林智群忍不住狠譏：「你們立委程度要先提升啊！整天問白癡問題，還要人家能不藐視你？」例如，翁曉玲脫口稱「質詢是上對下關係」，毫無憲政法治觀念；牛煦庭質詢身為天主教徒的陳建仁院長平時對天主的懺悔禱告內容等無關民生與國事的議題；廖偉翔質疑衛福部長薛瑞元缺席食安會報遭打臉。人家是到立法院備詢。你為什麼要安排一個食安會議跟立法院開會時間重疊？這不是白癡，怎樣才是白癡？

請繼續往下閱讀...

民初的豬仔議員，今日台灣國民黨的白癡立委，中國政協委員及人大代表更荒謬。一篇題為「兩會代表均是各領域精英，為何會提出一些雷人建議？」的文章點出，在不敢「妄議中央」的壓力下只能提一些不接地氣雷死人的議案充數。中共兩會的代表被譏為「橡皮圖章」並非浪得虛名。

豬仔議員、白癡委員、橡皮代表，中國文化一路走來「死忠如一」，令人嘆息。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法