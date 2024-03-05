社論》「外籍」配偶入籍不應有差別待遇

中國國民黨一向黨如其名，常試圖把台灣拉進中國運行的軌道，也以行動配合中國對付台灣，其例不勝枚舉。最近，中國無照船隻在金門海域翻覆糾紛尚待司法處理，經常跑中國的副主席夏立言去中國與國台辦主任宋濤會談，宋口出惡言，夏與其唱和，要「敦促、監督民進黨政府」。在台北，該黨立委宣稱中國配偶遭到不公平對待，打算提案把中配入籍的時限由六年縮短為四年。顯然，儘管元月在總統大選連三番敗陣，該黨仍未能記取教訓，執意親中而不惜與台灣整體利益站在對立面。

按現行法規，包括中國在內的外國籍配偶入籍程序及要件不同，中配單獨列出，其他外配另有規定。差別待遇的根源，出自不合現實的認知，即把台灣與中國視同非敵國。因而，處理外配入籍，適用《國籍法》；中配按《兩岸人民關係條例》辦理。法源不同，導致入籍程序有別，且整體而言，中配在許多方面待遇優於外配。

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舉例來說，外籍人士歸化，須放棄原國籍，且具備基本語言能力及國民權利義務常識，通過歸化測試或參加研習課程。相形之下，中配無須放棄中國籍，只需註銷原戶籍，沒有基本語言能力及國民權利義務常識認證。此外，中配逾七十歲的父母或十二歲以下直系親屬可依親長期居留，並使用台灣健保，而外配沒有同等待遇。此外，中配只要每年在台灣居留滿一百八十三天，最快六年即可取得身分證。外配視其居留日數而定，四至八年拿到身分證；如比照中配每年只居留一百八十三天，最快要八年才如願。

所有外配，包括中配，一旦入籍之後，即享有投票、參政、全民健保、社會福利等權利，衍生國家安全、醫療資源、社會容納等效應，爭議因此而起。

從基本面說，中國從未放棄併吞台灣的野心，統戰、認知戰、灰色地帶作戰等手段從未止歇。至於運用中國人在世界各地搞滲透、顛覆、諜報情蒐活動，近年尤讓各國警戒。紐約市出現中國秘密警察站，人權機構指中國在全球五十三國設立至少一○二個海外警務服務站，都是其在海外實施「長臂管轄」的事例。據《經濟學人》報導，由於獨裁國家向海外國民輸出專制，以致海外中國人越來越像住在中國，難逃跨國監控與壓迫。在台灣，檢方查獲資訊，中共統戰部的工作方針是「把卅八萬中配凝聚起來」，擴大發展組織，進行情蒐及統戰活動。中配絕大多數或不致配合，但有鑑於共產政權無所不用其極，相關的國安問題不能視而不見。

中配的人數及政治、法律、社會效應也廣受矚目。鄧小平曾告訴美國卡特總統，十分樂意送一千萬中國人到美國。近數月來，據《美國之音》等報導，從中南美等地偷渡前往美國的中國人數驟增，成千上萬青壯中國人「走線潤美」，其中還出現解放軍成員，引發美國的安全疑慮。在香港，中國實施「洗人口」操作，大量中國人前往取代香港居民，改變了人口結構，衝擊就業、醫療資源及社會福利。同一戲碼是否在台灣上演，也受關注。

醫療資源最受關注，中配依親者的健保支出和繳納尤為焦點。由於依親者大都年長，繳少用多事屬必然，這與台灣長者從年輕即繳交健保費大相逕庭，權利義務不對等，公平性的爭議不小。相形之下，其他外配的長輩最多只能在我國停留半年，也無緣使用健保，顯有差別。濫用醫療資源之外，中配曾傳出不少冒用健保卡、大量領藥以廣濟家鄉親友的案例。台灣健保財務健全、健保費調漲、醫護人員權益等議題一向備受關注，放寬中配入籍規定所衍生的醫療資源問題，自引發熱議。醫界對此頗有異議，發起反對的連署獲社會各方熱烈反應，其來有自。

另一方面，主張降低中配入籍年限的倡議，不詳究實質，僅在年限著墨，且高唱「人權立國」、「不要歧視」、「展現台灣人情味」云云，卻未就其衍生的安全、政經、社會效應該有的評估說明；且其提出，正值中國趁五二○前夕加緊脅迫台灣之時。閣揆陳建仁就此回以茲事體大，行政院持保留態度，無修法規劃，堪稱允當。

更積極的，我國應就外人居留歸化制度與實務通盤檢討，改進其「一國兩制」的不合理現狀，力求安全、公平、合實。同時，面對中國步步進逼，我國仍視其為「同一國」的現行法制及實務，導致敵我不分，對匪諜和賣國者輕判，政客及政黨配合中國演出的亂象不止，是台灣人積極扭轉並反制改變的時候了。

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