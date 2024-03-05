晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「外籍」配偶入籍不應有差別待遇

2024/03/05 05:30

中國國民黨一向黨如其名，常試圖把台灣拉進中國運行的軌道，也以行動配合中國對付台灣，其例不勝枚舉。最近，中國無照船隻在金門海域翻覆糾紛尚待司法處理，經常跑中國的副主席夏立言去中國與國台辦主任宋濤會談，宋口出惡言，夏與其唱和，要「敦促、監督民進黨政府」。在台北，該黨立委宣稱中國配偶遭到不公平對待，打算提案把中配入籍的時限由六年縮短為四年。顯然，儘管元月在總統大選連三番敗陣，該黨仍未能記取教訓，執意親中而不惜與台灣整體利益站在對立面。

按現行法規，包括中國在內的外國籍配偶入籍程序及要件不同，中配單獨列出，其他外配另有規定。差別待遇的根源，出自不合現實的認知，即把台灣與中國視同非敵國。因而，處理外配入籍，適用《國籍法》；中配按《兩岸人民關係條例》辦理。法源不同，導致入籍程序有別，且整體而言，中配在許多方面待遇優於外配。

舉例來說，外籍人士歸化，須放棄原國籍，且具備基本語言能力及國民權利義務常識，通過歸化測試或參加研習課程。相形之下，中配無須放棄中國籍，只需註銷原戶籍，沒有基本語言能力及國民權利義務常識認證。此外，中配逾七十歲的父母或十二歲以下直系親屬可依親長期居留，並使用台灣健保，而外配沒有同等待遇。此外，中配只要每年在台灣居留滿一百八十三天，最快六年即可取得身分證。外配視其居留日數而定，四至八年拿到身分證；如比照中配每年只居留一百八十三天，最快要八年才如願。

所有外配，包括中配，一旦入籍之後，即享有投票、參政、全民健保、社會福利等權利，衍生國家安全、醫療資源、社會容納等效應，爭議因此而起。

從基本面說，中國從未放棄併吞台灣的野心，統戰、認知戰、灰色地帶作戰等手段從未止歇。至於運用中國人在世界各地搞滲透、顛覆、諜報情蒐活動，近年尤讓各國警戒。紐約市出現中國秘密警察站，人權機構指中國在全球五十三國設立至少一○二個海外警務服務站，都是其在海外實施「長臂管轄」的事例。據《經濟學人》報導，由於獨裁國家向海外國民輸出專制，以致海外中國人越來越像住在中國，難逃跨國監控與壓迫。在台灣，檢方查獲資訊，中共統戰部的工作方針是「把卅八萬中配凝聚起來」，擴大發展組織，進行情蒐及統戰活動。中配絕大多數或不致配合，但有鑑於共產政權無所不用其極，相關的國安問題不能視而不見。

中配的人數及政治、法律、社會效應也廣受矚目。鄧小平曾告訴美國卡特總統，十分樂意送一千萬中國人到美國。近數月來，據《美國之音》等報導，從中南美等地偷渡前往美國的中國人數驟增，成千上萬青壯中國人「走線潤美」，其中還出現解放軍成員，引發美國的安全疑慮。在香港，中國實施「洗人口」操作，大量中國人前往取代香港居民，改變了人口結構，衝擊就業、醫療資源及社會福利。同一戲碼是否在台灣上演，也受關注。

醫療資源最受關注，中配依親者的健保支出和繳納尤為焦點。由於依親者大都年長，繳少用多事屬必然，這與台灣長者從年輕即繳交健保費大相逕庭，權利義務不對等，公平性的爭議不小。相形之下，其他外配的長輩最多只能在我國停留半年，也無緣使用健保，顯有差別。濫用醫療資源之外，中配曾傳出不少冒用健保卡、大量領藥以廣濟家鄉親友的案例。台灣健保財務健全、健保費調漲、醫護人員權益等議題一向備受關注，放寬中配入籍規定所衍生的醫療資源問題，自引發熱議。醫界對此頗有異議，發起反對的連署獲社會各方熱烈反應，其來有自。

另一方面，主張降低中配入籍年限的倡議，不詳究實質，僅在年限著墨，且高唱「人權立國」、「不要歧視」、「展現台灣人情味」云云，卻未就其衍生的安全、政經、社會效應該有的評估說明；且其提出，正值中國趁五二○前夕加緊脅迫台灣之時。閣揆陳建仁就此回以茲事體大，行政院持保留態度，無修法規劃，堪稱允當。

更積極的，我國應就外人居留歸化制度與實務通盤檢討，改進其「一國兩制」的不合理現狀，力求安全、公平、合實。同時，面對中國步步進逼，我國仍視其為「同一國」的現行法制及實務，導致敵我不分，對匪諜和賣國者輕判，政客及政黨配合中國演出的亂象不止，是台灣人積極扭轉並反制改變的時候了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書