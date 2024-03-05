自由廣場》（鏗鏘集）前科聲援涉貪新科

◎ 王景弘

教唆「能撈就撈，能拿就拿」的藍營險贏立法院，國民黨回來了，曾因炒股坐牢的花蓮王傅崐萁浮上來了，涉貪的國民黨官員有人聲援了，貪污判刑的林益世也打鐵趁熱，要求更二審換法官了，他們搶著演出前科「聲援」新科的爛戲。

傅崐萁帶頭「質疑」楊文科案，很政治，很耍賴，污衊司法，搞錯對象，比朱立倫蠻橫，柯白避不敢去湊合，也被拖下水。

請繼續往下閱讀...

他不問事實，就先質問「為什麼都在新竹」，新竹市長高虹安，新竹縣長楊文科都被「追殺」，背後有什麼黑手？他不敢「質問」為什麼都是國民黨與民眾黨！他的邏輯好像抓貪污也要依政黨比例或地方比例原則才公平。

不論是那一黨執政，國民黨從政黨員涉貪人數，一向是冠軍，從沒輸過。新竹市選民已經知道高虹安涉貪被調查，還要選她，這怪誰？楊文科涉貪，現在也只是「涉嫌重大」，傅崐萁卻以司法委員會召集人身份，威脅辦案的檢調。

他這樣缺乏法律觀念，不知尊重司法體制，不如朱立倫規矩。朱立倫聲明只「相信」楊文科的「操守」，希望檢調勿枉勿縱，釐清真相，也支持楊文科「配合司法」調查，捍衛自己清白。

民眾黨力捧出來的新竹市長涉貪案未了，傅崐萁偏又把楊文科案與高虹安案扯在一起，身為新竹人的柯文哲挨一記悶棍，猶如啞巴吃黃蓮，他總算沒有白痴，沒有帶隊去藍白同流合「污」。

林益世比較懂國民黨文化，收受六千三百萬元賄款，初審卻以「藉勢恐嚇圖利」輕判，而非以貪污重判，經大法官發回高院更二審，被依《貪污治罪條例判》重判的機會高，眼看國民黨回來了，悄悄遞狀要求二審法官迴避。

國民黨回來了，不但沒有「洗面革心」，還努力再向選民證明他們既黑又紅的本質。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法