自由廣場》傳承台灣記憶 台美人中生代的228心聲

◎ 陳如媜

華府台美人社團日前舉辦紀念二二八活動，今年邀請的五位講員多是中生代台美人，四十到五十歲左右，有芋頭也有番薯，每人家庭背景與成長環境都不同，但相同的是：「從小不曾聽過二二八」，直到上大學或出國後才聽聞。

最讓我吃驚的是，他們的父祖輩都是「二二八世代」，曾親身經歷那段黑暗期，但沒有人告訴後代，完全噤聲，也不准兒孫接觸政治，可見當時他們是多麼恐懼，政府的高壓控制是多麼可怕。

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華府台灣同鄉會會長李聖琰是在「五十年後才覺醒」，他回憶小學時，正逢中國六四天安門事件，那時還曾參加聲援活動，卻渾然不知台灣也曾發生過政府屠殺百姓的慘劇。華府FAPA會長黃凱峰坦承「不怕大家笑話」，他是在馬祖當完兵後，出國留學才首次聽到二二八。華府台灣學校校長唐伯禹是一．五代台美人，幼年來美，他是在台灣學校接觸到二二八的故事，他也教導孩子，要勇敢傳承台灣記憶。

唯一從小就知道二二八的是個「美國人」，她在美出生，說得一口流利的英語和台灣話，父親是北美洲台灣人教授協會NATPA前會長黃界清教授，她回顧自幼旁聽父親與友人談論台灣情景，雖然年紀小，但耳濡目染，長大後查閱資料追尋真相，她自認是台灣人，也要告訴孩子「你是台灣人」。

七十七年是段漫長日子，海外台灣人盡力保存過去的台灣記憶，將二二八的真實故事一代代傳下去，台灣呢？我們還在等待！

（作者為華府媒體工作者）

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