自由廣場》我與報紙的不解之緣

◎ 賴彩美

已記不清從何時開始讀報，也忘記是如何養成每天看報習慣。印象較為清晰的是，當年在公家機關服務，每天都是午休時間，一邊吃便當一邊看報紙。離開公職回歸家庭，依然不改其趣，朋友不解地問，為何訂這麼多份報紙呢？

因為副刊是每日的精神糧食，每次看完一篇篇精彩絕倫的文章，總佩服作家們的生花妙筆，偶爾會異想天開，夢想有朝一日，也能像他們一樣，在夢想的天空飛翔。第一次投稿的心情記憶猶新，當時還在戒嚴，各大報都是三大張，副刊只有半個版面，許多人難如願。解嚴後，平面媒體百花齊放，幾家大報、特別是自由副刊；投石問路，一不小心竟「青盲雞啄著雞母蟲」。

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愛上報紙是美麗的邂逅，由讀者變成作者更是意外中的意外！從此我與報紙的感情更深了，每天從社論看到影視藝文。連兩天「自由廣場」有關訂報和閱報文章。身為自學寫作者，回想與文字的淵源，報紙讓我知道風雲迭起的國際情勢，了解台灣在國際社會的處境，明白生長在競爭激烈的社會，如何為自己尋找一片心靈的淨土。

朋友笑說：以前說秀才不出門能知天下事，答案是報紙；如今網路發達，報紙已被網路取代了，我們家早就不訂報了！我說：網路雖方便，但報紙經過編輯分門別列、方方面面，多了一種人為的溫度；沒有報紙的日子，會讓我若有所失，彷彿等不到失約的朋友般惦念在心頭；此生我會一直與報紙同行，直到無法讀報，而想起與報紙的緣分，仍然會心微笑。

（作者為家庭主婦）

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