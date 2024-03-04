自由廣場》國安至上 立陶宛嚴格把關歸化居留

◎ 陳永昌

俄羅斯寡頭富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）遭爆一對子女擁有立陶宛國籍，利用身份協助移轉資產，逃避國際制裁。立國內政部立即啟動修法，即使因屬人主義血緣關係而取得國籍，也有可能出於國安考量予以剝奪。以國安為優先，立陶宛展現嚴格把關堅決態度。

阿布拉莫維奇祖父母係居住在立陶宛的白俄羅斯猶太人，二戰期間被強制移往西伯利亞。根據立國法律，直系親屬在一九四○年以前具備立陶宛國籍者，後代子孫可申請歸化入籍，他的子女取得立國護照，早在二○二二年俄軍入侵烏克蘭前。

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富可敵國的阿布拉莫維奇，曾買下英超豪門球隊切爾西俱樂部。他本人除有俄籍，另擁以色列護照，但非立國公民。二○一四年俄羅斯併吞克里米亞後，被列為「克宮名單」制裁對象，二○一八年英國簽證到期後，倫敦當局遲未續簽，讓他無法見證球隊奪冠，便以猶太人身份循以色列《回歸法》歸化入籍，變相回復入境英國免簽待遇。烏俄戰爭爆發後，他被迫轉賣球隊，歐盟沒收名下豪宅與遊艇，並禁止入境。

資產凍結暨旅行禁令下，阿布拉莫維奇擁有立陶宛護照的子女，等同經濟制裁破口。立陶宛堅持該國國籍不能淪為規避制裁的掩護工具，研擬修法堵住漏洞，同時擴大徹查他的其他子女，乃至被制裁的俄國富豪們與其家屬是否擁有該國護照，視為挺烏抗俄戰略重要一環。

同時，從去年八月陸續驅逐近兩千名俄羅斯與白俄羅斯公民以來，立陶宛全面要求境內一萬八千名白俄羅斯人比照新入境者填寫問卷，掌握其對烏俄戰爭與克里米亞主權歸屬的態度。如果拒絕回答或答案違背立國官方立場，將視為對該國國安構成威脅，很可能追溯既往吊銷居留許可。

強力捍衛國安與國家利益，嚴格把關歸化居留機制，立陶宛做了很好示範。

（作者為企業專業經理人）

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