社論》台灣的烏克蘭困境

烏俄戰爭進入第三年，侵略者固然受到國際制裁而陷入困境，但在中國、伊朗、北韓等邪惡軸心國家的暗助下，顯然仍有餘裕進行消耗戰；而烏克蘭雖有奮戰到底的堅定意志，但外援、尤其是美國，似乎延宕不決，成為戰局的隱憂。此刻，另一個全球重大地緣政治風險的台海，在「賴蕭配」就職前，中共不斷加劇全方位壓力，加上國內協力者隔海呼應之下，台灣面臨的挑戰不容小覷。

兩年前，俄羅斯對烏克蘭發動奇襲，引發冷戰結束後最大的地緣政治危機。而台海的政治形勢與烏俄之間的爭執似乎存在本質上的類似性。烏俄關係在歷史上一直牽扯不清。烏克蘭與俄羅斯是同源同根的民族，是整個俄羅斯民族的三大組成部分（大俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯）；烏克蘭在長期歷史中不具有獨立國家地位，並處於大國之間的地緣政治架構。而在烏東與克里米亞地區擁有大量的俄裔人口，部分政客以親俄為旗幟，追逐個人名利與權力。這些客觀形勢造成普廷做出二○一四年入侵克里米亞、二○二二年侵略烏克蘭的軍事行動。不可諱言，台海形勢亦有相當的同質性。

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台灣在四百多年的移民史中，大多數時間為外來政權統治，人口以漢人居大宗，在日清戰爭後，由清朝割讓於日本，雖明載「永久割讓」，自此之後理應與中國再無瓜葛。但二戰後蔣介石為美國盟友，日本戰敗後，由蔣介石代表盟軍接收台灣，並因蔣在國共內戰中被逐出中國大陸，因此順勢將台灣實質佔領，作為與中共抗衡的「反攻基地」。台灣主體性的體現來自本土「自下而上」的抗爭運動，以及李登輝「自上而下」的「寧靜革命」，一九九六年實行首度總統直選，始獲得實質獨立地位，成為民主國家。此後的政治發展路徑與烏克蘭頗為相似。烏國在一九九一年蘇聯解體時成為獨立國家，但歷來的大選總是框限於本土派與親俄派的對決，其中親俄派的亞努科維奇總統在廣場革命被推翻後，俄羅斯立即揮軍佔領克里米亞，並在烏東頓巴斯扶持傀儡政權。此一侵略行動的成功，使得普廷自信侵略烏克蘭必能得到烏國民眾迎王師的支持，進而完成閃電式佔領行動。由此烏克蘭的困境可以看出︰若不能拋棄虛假的國族認同，在具體生活的土地上形塑出新的命運共同體，並且進行民主改革，必會陷在歷史的糾葛困境中，等於對敵人的侵略野心發出邀請函。同樣的，台灣進行本土化與民主化後，與中國漸行漸遠，但族群矛盾依舊存在，特定政黨、政客仍然不忘大中華情結，而且具體化為政治上的矛盾、對立，成為社會的亂源。尤有甚者，在本土認同的民進黨可望繼續執政之際，藍白種種尋求政治同盟的行徑，表面上打著監督制衡民進黨為名目，實際上卻經常成為壓迫民進黨接受以一中為原則的九二共識，成為習近平的「祖國統一」內應。

藍營成為國會第一大黨，高喊「國會改革」，白營也與之呼應，但實際作為，例如批評政府暫停組團赴中觀光、縮短中配入籍年限，以及中國「三無船隻」在金門海域翻覆事件等議題上，均站在中共的立場，無異於正當化中共對台經濟脅迫及將台海內海化的陰謀。套用中共的話術，藍白這些舉措是在向對岸發出錯誤訊號。中國一向以觀光客作為籌碼，因此民進黨基於對等原則，若中國不開放團客來台，我方亦不必「熱臉貼冷屁股」，因此相關旅行業者因利益受損而抗議，可以理解，但藍白卻處處迎合對方，行為幼稚之餘，更不知所為何來！而金門海域兩名中國漁民不幸落水死亡，我方積極調查，還原真相，這是解決問題的正確程序與方法，然而，中共卻借機擴大渲染，指控我方「草菅人命、冷漠無情」，試圖煽動仇恨，並將台海內海化，這是國際社會已然認清的事實；然而藍營不但立委隨之起舞，無憑無據指控政府，甚至總會在中共對我施壓的敏感時刻赴中國訪問的國民黨副主席夏立言，會見中國國台辦主任宋濤時，竟然表態要「敦促、監督民進黨政府」，令國人譁然。在中配縮短入籍年限一事，藍白步調一致，將主動修法，但此事遠非單純的人權問題，實際牽涉複雜的兩岸關係。中配自幼深受中共威權價值灌輸，能否真正融入民主社會，自然受到質疑。需要比一般外配更多時間與台灣社會融合，接受普世價值，才能真正促成台灣的壯大與民主更致圓熟，這才是正確的作法，更何況中配享有福利優惠更甚於其它外配，顯見台灣社會並未歧視中配。

烏克蘭撐過了兩年的苦戰，但戰火何時止息，仍遙不可及。烏克蘭今日受盡蹂躪，是特有的歷史、種族、文化與地緣政治所造成；而這些危險因素其實也都存在於台灣，尤其國內有些議題在人權、和平、繁榮等名詞的包裝下，企圖矇混背後中共併吞台灣的圖謀，一旦國人不察，讓其得遂所求，則不僅台灣的政局翻覆，亦將危及國家安全與主權，豈可不慎。

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