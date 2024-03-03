自由廣場》除了台灣，你還喜歡那個國家？

◎ 陳喬琪

前幾天天氣晴朗在公園散步得時候，聽到一位國小學生問坐在旁邊的大人說：「除了台灣，你還喜歡哪一個國家」？

這位小學生將台灣的名稱，與其他國家並列，顯示台灣是國家的意識已經內化在心中，令人感到驚喜。

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舉例來看，台灣的護照在2024年免簽的國家有110國，除了有正式的邦交關係的12國之外，我們去任何一個歡迎我們的國家，全部都是使用「台灣」這個名稱！我國學術界人士投稿到全世界各種學術期刊，被要求登載的國名與世界197國並列，就是台灣，沒有甚麼中華台北、中國台灣，甚至連中華民國也很少見了。全球交易品項識別碼 GTIN（Global Trade Item Number）是識別商品品項，全球獨一性編號是用台灣，做為出口貨品產地標示。所以大家耳熟能詳，Made in Taiwan （MIT），台灣製造，是行銷全世界，優良安全可靠產品的國家記號。

從李登輝總統的「特殊國與國關係」，到陳水扁總統的「一邊一國」宣示，繼而蔡總統在2021年的雙十演說，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中間雖然經過馬英九總統，但是在這36年的時空變遷（蔡總統的用語應該是77年），台灣的社會多元化、政治、經濟與文化的發展，絕對已經讓台灣與中國成為兩個不同的國家。

在紀念228事件追思紀念會，台灣國家聯盟召集人吳樹民醫師期許總統當選人賴清德上任後，找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，相信在新任總統的帶領下，台灣國家意識的內化必會接續進行，帶領台灣往正常國家的方向邁進。

（作者是精神科醫師，兼任教授）

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