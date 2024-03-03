自由廣場》典型「上對下」／宋濤召見夏立言

◎ 愚工

媒體報導，正在中國活動，由國民黨副主席夏立言率領的訪問團，28日傍晚從深圳前往南昌途中突然接獲邀請，隨後於29晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤會面。後來就發生了眾所周知，引發議論的夏立言聽宋濤訓話交代任務的事情。

禮儀上，中國國民黨與中國共產黨是平起平坐的地位，堂堂國民黨副主席迢迢千里到中國，要與誰見面應該早就安排好，如今竟然與連政治局委員都見不到，而身分地位明顯不對等的宋濤，連見面都無法事先安排，還得被「突然通知」。其實，熟諳中共談判技倆的人都知道，這種「嗟來見」是中共常用的談判技倆，一方面形塑「召之即來，上對下」的架式，為自己創造心理優勢，一方面藉此羞辱對方，折磨對方意志。最經典的例子就是1972年2月21日至28日，時任美國總統尼克森人都已經到北京了，中共卻遲遲不肯敲定與毛澤東見面的時間與地點，只要求尼克森在飯店等通知。最後尼克森在焦慮等待中「突然」接到中共通知，趕赴指定地點見了毛澤東，此時在氣勢上，尼柯森已輸了一半，形式上已被羞辱。

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中共這套「嗟來見」經常用於接見台商團體及國內各式團體，部分國人還像齊人章似地，引以為榮，這次夏立言趕赴宋濤的「嗟來見」，其實已坐實了國民黨小紅的地位，將來共產黨隨時可對國民黨召之即來，揮之即去。

（從者從商）

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