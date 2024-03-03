自由廣場》不忙民生法案 先搞木馬屠城

◎ 杜信龍

藍白兩黨合作，利用過半優勢光明正大地利用我們的民主破壞民主。這些都是因為我們沒有以本土利益為優先的在野政黨，反而是以「中國利益」為優先考量的政黨。

根據政大的調查，僅有百分之二點四的台灣人認同自己是中國人，這是三十年來的最低紀錄。從這個數字可以看出，人們對於藍白兩黨的支持主要出於對民主監督制衡的需求。然而，儘管如此，藍白兩黨的政策仍然延續了馬英九時期的親中路線，例如將中國配偶取得台灣身分證的時限縮短至四年，並允許其親眷享有完整健保福利。

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這樣的政策舉措引發了對國家安全和主權的擔憂。有人認為這等同於讓中國代理人在台灣活動，可能不僅會掏空台灣的福利，還會加速中國對台灣人口和意識的滲透，甚至可能影響未來的選舉結果。如果每年取得台灣身分證的中國人超過一萬人，對於區域立委選舉甚至是議員選舉都將產生明顯的影響。因此，台灣身分證政策背後的中國影子正逐漸浮現，宛如獨裁者的進化，台版的木馬屠城記。

值得注意的是，自二○一四年以來，前往中國大陸工作的台灣人數逐漸減少，顯示台灣企業對中國的依賴程度正在下降。這符合國際趨勢，同時也反映了中國對台灣的敵對態度加深，使得台灣對中國的戒心加劇。然而，在這樣的情況下，藍白兩黨卻推動縮短取得身分證的時限，這不僅是一種經濟戰，更是利用法律和心理戰為未來可能的台灣入侵鋪路。

戰爭早已開打，但台灣人似乎還在沉睡。儘管這項法案可能不會像過去的服貿協議那樣引起社會的大規模反對，但我們應該清醒地認識到台灣目前的處境，並做好應對未來挑戰的準備。而最重要的第一步是需要區別敵我意識。

（作者是科技公司工程師）

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