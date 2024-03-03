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自由廣場》訂報紙的好理由

2024/03/03 05:30

◎ 沈子杰

我喜歡看報紙、買報紙，以個人來說，讀報有其樂趣；對社會來說，好報紙更是重要。實體報紙存在的理由，就讀者而言，翻閱實體報紙的閱讀效果，和瀏覽網路新聞迥然不同。若從網路瀏覽新聞，只會挑自己有興趣，或電腦餵給你的，看幾則新聞也就不看了。況且盯著手機、筆電，眼睛負擔也大，且廣告太多了，一直跳出來擾人，單從螢幕上看新聞，不很理想，最好還是看實體報紙。當你翻閱實體報紙，所有新聞一目瞭然，可以綜觀全覽，有其樂趣。

其實，台灣每天的電視台新聞或網路新聞，其資料來源，很大部分援引自當天的報紙。試問，大家若不看報，不買報，不訂報，報社如何生存呢？

如果你的閱讀層次較高，看報紙的評論或新聞，可能不以為然，有些少數新聞可能較淺薄，有些可能較偏頗。年輕記者的文章，在資深讀者面前，也可能顯得幼稚。但這些都是可以理解的，重點是，我們仍然能從一份報紙或幾份報紙上面，學到或知道一點什麼。

看報紙最好是一次買兩種不同報社的報紙，不同觀點，更可以交叉對照，更能接近事實。

網路時代，報社為了生存，會電子化，但一份實體報紙，光是擺在那裏，就很方便大家隨時翻閱；若是自己買的報紙，還可做做剪報，這也是很好的休閒。倘若一切都只為省錢，大家都不買報紙，尤其是公部門不願訂報紙，如此對台灣的閱讀文化，整體社會智能，絕非好事。

一份報紙，尤其是一份質量佳的報紙，需要很多人的心血。台灣目前的報紙，我們台灣人自己要珍惜。如果大家不看報紙，不買報紙，報紙銷路下降，品質自然會越來越差。歐美日先進國家，無不重視報紙的。我們應該把報紙辦得更好，並思考如何讓更多年輕人也願意讀報紙，享受讀報樂趣。

（作者從事教職）

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