自由廣場》海巡執法符合國際慣例，無從道歉

◎ 姜皇池

中國認為金門海巡執法事件「人命關天」，個人深表贊同，故本案應靜待司法調查。然在事實尚待釐清，中國卻有進度地提高分貝，不但全部歸責我方、要求道歉並比照過去廣大興案，且試圖以此鼓動國內輿論，並透過政黨競爭體制，欲逼迫臺灣屈服。但檢視國際法、國際慣例、中國對類似事件之主張，以及相關內國法制，如此咄咄逼人的「要求」，有再斟酌餘地。

第一、「碰撞」乃是國際海上執法慣例中，影響較輕微的手段。執法船舶面對違法船舶，依國際實踐，會先下達停船命令、若登檢或迫使停航會致自身危害，則對動力裝置實施失能性射擊，若對執法船舶危害升高，甚至可考慮擊沈（致命性射擊）。

請繼續往下閱讀...

然因海上環境多變且難控制，「碰撞」這類措施也會置執法人員與船舶於危險，但部分國家為尊重人命，如日本與我國仍會採取此等作法。就此，中國違法漁船曾在2016年被阿根廷海巡隊「擊沈」，中國外交部也只是與當事國交涉，要求通報暨提出杜絕類似事件的訴求。然因中國漁船仍持續在阿國海域違法捕魚，2018年及2019年再次遭阿根廷海巡隊掃射船體，這類強力執法案例更普遍出現在印尼、韓國、俄羅斯等對違法中國漁船或船舶的執法實踐。

相較於阿根廷等國，我國顧及兩岸敏感異常，對中國違反漁船向來採「驅離」模式，僅有極少數的桀驁重大違法船舶，海巡才會試圖登檢或扣押，比對國際實踐，我國海巡隊的手段無疑是最輕微，國台辦實無任何正當理由指責台灣以「粗暴、危險的方式對待中國大陸漁民」。

其次、海巡執法有據。我國海巡機關在金門禁、限制水域的執法依據為《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，該條例施行細則第42條已明訂，拒絕停船或抗拒扣留之行為者，可以為「警告性射擊」，若是有敵對行為者，甚至可以「擊毀」。《海巡器械使用條例》第7條同樣明文授權，海巡機關應對此等情況時「可使用武器」。倘若放任中國非法船舶自由來去我管轄水域，海巡機關反而是瀆職。

尤有甚者，本案的中國三無船舶，小噸位卻配置大馬力的舷外機，甚至達250匹之譜，因其造浪效果大，對我執法船舶造成容易翻覆的高風險，更增該船操作困難度及自身翻覆的機率。倘若在未來正式調查報告中，證實追逐過程中偶有碰撞，該等碰撞，於行政法乃「符合比例原則」，於刑法亦為「依法令之行為而阻卻違法」，外界豈可僅以碰撞或未錄影，就冒然論斷海巡執法第一線同仁違法，甚至與廣大興案併論？

本案縱未攜帶蒐證器材，未符內部執法程序，然此不等同海巡機關違法執法，更遑論設備之不濟，豈能歸責基層海巡同仁？此部分恐是將軍事思維直接導入執法事務之領導統御所致，使命必達，輕忽法規「繁文縟節」之細膩處，或有再思維空間。

對於人命損失意外，情感上我方或應表達哀悼與遺憾，但「絕非正式道歉」。政府若未能堅持立場，國人若未能支持，一旦開此惡例，不但前線海巡同仁無法接受、深挫士氣，恐致未來有棄守前方海域之虞，國人最終迎來的結局，不僅是虛化我國對金、馬等島嶼的控制力，與惡化相關海域秩序和海洋生態，更將嚐到台灣主權遭無情侵蝕的惡果。

（作者是台大法律學院國際法教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法