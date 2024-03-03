自由共和國》廖明輝／如何爭取國際社會支持台灣

廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）在二月十三日公布「爭取國際社會支持台灣」報告。報告是由來自澳洲、加拿大、法國、德國、印度、日本、奈及利亞、韓國、英國及美國等不同地區共十六位戰略智庫研究員與學者教授所組成的多元國際工作小組，經由一系列反覆對話所形成的觀點。針對中國不斷增加對台灣的軍事壓力與政治施壓，工作小組認為如何有效爭取國際社會支持台灣，成為確保台灣安全與維持區域穩定的重要問題。報告得出六點關鍵結論，強調需要組成強大的國際聯盟支持台灣，並向中國發出更明確的威懾訊號。然而，如何建構這樣的聯盟並使之行之有效，需要更深入探討以下六個關鍵重點與策略。

首先，世界上許多國家對美國介入台灣問題的看法與華盛頓不同；由於中國透過資訊戰的策略來影響國際社會觀點，試圖將美國塑造為區域緊張局勢的主要原因與挑釁者。面對這種挑戰，美國需要更加明確地解釋支持台灣立場，並強調維持和平與穩定的重要性，而非僅僅是出於對抗中國的目的。

請繼續往下閱讀...

其次，國際社會對台海危機存在一種危機疲勞感；全球不斷爆發的危機使得人們對新的衝突與危機變得麻木，例如烏克蘭持續的戰爭、哈馬斯與以色列間的衝突等。因此，需要強調和平與穩定的重要性，而不是過度強調軍事化的對抗框架，更有可能激發國際社會對台灣問題的關注與支持。

此外，雖然共享的民主價值觀對國際社會很重要但利益是國際社會支持台灣的主要驅動力；台灣作為全球半導體供應鏈的關鍵節點，其穩定對全球經濟的重要性不言而喻。強調台灣對全球經濟發展的貢獻，將有助於獲得更廣泛的國際支持。同時，取消台灣與中國問題的連結聯想；國際社會應將台灣視為對印太區域乃至全球穩定至關重要的獨立因素，而不僅僅是中國問題的一部分。將台灣本身視為區域穩定的關鍵，也是贏得國際支持的重要策略，有助提高國際社會對台灣安全的投入與關注。

再者，提升對台灣的認識；由於國際社會對台灣與中國關係的歷史和複雜性普遍了解不足，導致限制對台灣的全面支持。提升對台灣的認識和理解，是爭取國際社會支持的關鍵一步。

最後，美國對台灣採取穩定支持態度對獲得更大與更持久的全球支持非常重要；由於美國是最有能力制衡中國控制台灣的國際勢力，如果華盛頓維護台灣和平與穩定的決心動搖，或被認為動搖，其他國家對台灣的態度很可能也會調整。

隨著美國今年進入總統選舉年，美國兩黨的總統候選人繼續公開闡明美國對台灣和平與穩定的堅定支持至關重要。美國在台灣問題上的一致性與穩定性，將鼓勵更多國家參與支持台灣並形成聯盟。

綜上所述，爭取國際社會支持台灣是一項複雜且多維度的挑戰，需要在理解各國利益、價值觀和擔憂的基礎上，制定並執行多元且有針對性的策略。透過加強國際社會對台灣的正面認識，展示台灣對區域和全球穩定的重要性，以及積極參與國際社會的努力，可以有效提升對台灣的國際支持。台灣須建立更強有力的國際敘事以聯合國際社會形成對抗專制極權的地緣政治防線與聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法