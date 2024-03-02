自由廣場》公共單位報紙不可廢

◎ 徐正雄

最近到很多單位辦事時，發現本來有閱報區，現在都不見了。

或許有人覺得網路時代，大家都用網路閱讀，為何還要花錢訂報讓等候民眾殺時間？；也可能是，很多單位不喜歡民眾不辦事，純粹為閱報進來，我在區公所就碰過這種事，職員聽到我是進來看報紙，馬上送出一副衛生眼，令人不敢恭維。

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或許有人會說：不會自己花錢買一份嗎？

我當然願意自己掏錢買，但，除了自己買的那一份，我還想瀏覽其他家報紙。可能有人又會說：那就去圖書館看啊！

問題是，圖書館通常每種報紙都只訂一份，很多人在排隊。況且，各地圖書館的數量，遠遠不及各種公家單位、郵局、銀行、醫院…等，可惜的是：現在這些機構大都都沒訂報紙了。

報紙究竟有何優點？是網路所不能及？

紙本報紙的資訊和廣告，都是經過層層篩選，不像網路訊息繁雜又充滿假新聞，是許多資訊弱勢者最可靠的資訊來源。又如求職，現在網路上充斥詐騙廣告，之前想在報紙登廣告，本以為只要付錢就能當老大，沒想到，除了要身分證影本之外，內容有問題的廣告也會被拒絕。

不敢說報紙求職廣告都沒問題，至少比網路安全。雖說現在求職管道多元，但是我在路上、公園，或者少數還有訂報的地方，仍常看見有人看報紙廣告找工作。

報紙除了匯集社會、商業、政治、健康…各種資訊外，也是娛樂和藝文資訊的來源，是生活新知與心靈糧食的補給站，而一份報紙不過一顆茶葉蛋的錢，其價值卻遠遠超過茶葉蛋。台灣經濟如此蓬勃、稅收豐沛，很多銀行也都很賺錢，卻連一份報紙都要省，豈不可笑？

之前，曾見社福完善的北歐國家，花很多錢蓋運動中心、設計免費課程，鼓勵中老年人出門運動和心靈成長，期望他們活得健康又快樂，以減少醫療支出和社會問題。一份報紙，就能造福很多人，很多單位卻錙銖必較，怕人家只進來看報紙。

我覺得一份報紙擺在那裡，即使一天只有幾個人看，也很值得！因為他們得到正確知識或訊息後，不容易被錯誤訊息誤導，回去後，又可能口耳相傳，效果加倍。

建議政府機關，不要省這種小錢，應鼓勵民眾多讀報，讓大腦做有益運動；民間機構也該展開雙手，歡迎民眾進來閱報結善緣，或許，無形中，這些人就成為你未來的客戶。

（作者職業農夫）

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