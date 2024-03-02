自由廣場》選民不爭氣 滋養中國黨

◎ 莊勝榮

獨裁國家通常把國家當成自家政黨所有，故其政黨名稱前常掛上國家名稱。北韓勞動黨是執政黨，俄羅斯執政黨是統一俄羅斯，中國執政黨是中國共產黨。但民主國家少見如此黨名，像美國執政黨是民主黨，就沒有掛上美國民主黨，日本執政黨是自民黨及公明黨，也沒有掛上日本自民黨。中國國民黨自稱是台灣國會最大黨，曾是執政黨，卻掛上敵對國家名稱〔中國〕數十年，這是民主國家的恥辱或笑話，大家心中自有答案。

更可笑的是，中共軍機屢屢繞台圍台，未見此黨譴責，它的高層常去北京面聖，金門快艇翻船事件，中共高幹罵台灣政府草菅人命，國民黨高層居然當面回應，會監督民進黨政府。最近爭著幫中配爭權奪福利，身份證取得由6年縮短為4年。中國國民黨把不存在的九二共識配合中共演出，主張九二共識。無怪乎馬英九在大選期間脫口說出「兩岸關係要相信習近平」。真不知此黨是國民黨？還是中國黨？

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中共高官居然有臉罵台灣「草菅人命」，中共何時開始關心人命？草菅人命不就是共產黨的專利嗎？徐才厚，郭伯雄，薄熙來，秦剛，及火箭軍高層與政敵130多萬人,死的死關的關，不就是中共草菅人命的結果？本案兩死，只是淪為中共製造台灣內部分化矛盾的把戲。進而要逐步把金門水域變成中國領域，中國國民黨竟然蠢到配合演出，究竟是國民黨？還是中國黨？

中共想蠶食台灣，把金門內海化、使海峽中線消失化，傻子都看得懂，只有國民黨高層還在和對方一搭一唱。

要命的是，無知盲目的選民，全憑人情關係看顏色投票，而非看人才投票。逢婚喪喜慶包個大包，選舉時就出賣選票，把台灣的靈魂也賣掉。洩露軍事機密者依然高票當選，前科累累的照樣連任。這種民主有何品質品味可言？有什麼樣的選民就有什麼樣的立委。選民對這些天天心向中共的政黨及立委居然毫無所謂，這是要教國際社會如何支持台灣？

（作者是律師、第三屆國代）

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