自由廣場》中共藉爭端轉移內部壓力

◎ 林浤澤

金廈海域爭議延燒，事件從船舶越界的取締執法逐漸失焦，甚至開始出現大量造假截圖、撕裂對立，放送台灣連金門都保不住的謠言，激化各方情緒，要讓台灣民眾對台灣執法失去信心。

中共長期透過漁船、民船非法越界，利用灰色模糊空間，測試、干擾台灣的執法決心。這次的「三無船」也如出一轍，絕非只是單純漁船捕撈，很可能夾帶有「重點任務」。

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尤其中共二十屆「三中全會」延期未開，「全國兩會」也將至。面對內部的經濟、社會、政治的壓力鍋，共黨各系統都須做出「成效」回報，取悅習近平，爭取自己的前途。

回頭看，從2024選舉前，中共招攬台灣各地里長赴中旅遊，被揭露負有政治任務後，反批台灣政府阻擋基層交流，造成里長內心壓力；而選舉開票，則一再操作作票說、非真正民主，以造成人民對立，欲使台灣人民對民主失去認同。

如今更想利用金廈海域爭端，持續撕裂國人，也不排除欲用挑撥手段，逼台灣官方與其衝突，從而掉入中共設下的政治圈套。

中共對台方針不變，策略、手段則不斷更新。面對只想併吞台灣、剝奪台灣民主自由的惡鄰，我們更要團結一致！別再說什麼備戰即支持戰爭、即挑釁中國這類言論。兩岸早已開戰，只是現代戰爭手段不一樣，認知作戰早 就是戰爭的一環！

和平不會平白降臨，唯有強化自己，才有談判籌碼。守土人人有責，莫等喪失自由生活才來後悔，屆時一切都來不及了。

（高雄市前鎮區明孝里里長）

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