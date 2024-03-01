自由廣場》不限65歲 醫師退休年齡應彈性延後

◎ 魏世昌

根據醫師公會全聯會統計，我國醫師平均年齡是五十一．五歲，平均年齡最長的科別是婦產科，達五十六．七歲，最年輕的是急診醫學科。

醫師高齡化，年齡雖增，但有些醫師保持良好健康，其醫療服務品質不受影響，醫界更擔心的其實是部分科別招不到人，恐人才斷層。為求解決，政府和相關機構需提供政策協助和鼓勵，以確保醫療體系穩健發展。

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隨著人類壽命延長，健康改善，半個世紀前制定的六十五歲強迫退休制，早已不符合現今社會，路上六十五歲退休的健康老人比比皆是。台大醫院醫師過去因受限公職人事法規，六十五歲必須屆齡退休。最近院方通過「特聘醫師」制度，讓老醫師以三年一聘方式，至多留任至七十五歲，以延續經驗傳承，帶領年輕醫師，並留住日漸流失的生產力。至於私立醫療院所醫師，則無退休年齡限制，僅透過六年一次的醫學課程，確保醫療服務品質。

延長退休年齡是全球趨勢，醫療涉及高度專業，不同專科有細緻分科，且特性不同，以年齡區分退休年齡未必合適。

不同科別應有不同規範，把關病人安全，除了應務實評估醫師的醫術水準，各科別醫學會也可設計評量機制，確保醫師能力無虞。醫療人才的供應問題不只是醫療問題，更涉及國家整體的安全和穩定。

（作者是工程師）

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