自由廣場》中國惡意乖張 台灣竟開善門

◎ 馨娜

國民黨立法院院黨團公布的新會期優先法案，竟是推動讓中國籍配偶取得我國國籍年限從六年縮短到四年，此一做法令⼈厭惡，並憂⼼台灣未來的國家安全。

國民黨從⾺英九執政時就逐年推動增加中配的福利：取消中國籍配偶限額、縮短中籍配偶取得我國國籍的年限、依親探親改成可⽤台灣健保等等，打著友善⼤陸⼈民的⼝號，但中國政府有對台灣⼈民回報⼀丁點善意？對台灣的軍事威脅與外交恫嚇有從此減少⼀分⼀毫？沒有！中國共產黨繞台的軍機數量逐年創下新⾼、每逢選舉就導彈衛星發射不斷、對台灣農漁產品如鳳梨⽯斑⿂動輒抵制進⼝、煽動台灣邦交國如宏都拉斯、諾魯和台斷交等…族繁不及備載的打壓，可曾絲毫減弱？

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世界各國對非本國⼈民取得國籍都會設下許多限制，譬如要有⾜夠的居留時間或語⾔程度，以確保對該國⽣活價值的認同和融入，更會考量國家安全和國家尊嚴的對等關係。

擁有台灣國籍即取得在台參政、投票等權利，直接影響台灣政治和國家未來走向。⽽對有強⼤併吞台灣野⼼的中國，其⼈民想要取得台灣國籍更應該審慎評估、制定對應的取得條件，且中國政府擅長監控、威脅中國⼈民進⾏各種活動，輕易放寬中配取得台灣國籍難道不會對台灣安全和民主政治構成巨⼤挑戰嗎？對共產黨的統戰作業是不是⼤開⽅便之⾨呢？國民黨是要讓台灣香港化，讓新台灣⼈治台了才⽢⼼嗎？且若法案通過，會向國際社會傳遞怎樣的訊息？

台灣⼈民務必睜⼤眼睛，共產黨擅長打著民主破壞民主，國民黨現在的作為就是仗恃國會多數，放膽推動親共法案，長遠要滲透台灣、影響台灣輿論，甚⾄破壞台灣民主走向，台灣國家安全不容也沒有任何空間讓國民黨聯共破壞，請國人齊聲對此賣台法案堅決說不！

（作者從事國外業務）

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