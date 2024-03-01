自由廣場》中配爭議／在野大撒幣 台灣被輸血救中國

◎ 陳啟濃

「中配眷屬納健保」惹得全國民怨沸騰，因國人都認知到中共非善類，以健保照顧優待中國人及其眷屬，等於是用保衛台灣的資源去助長中共的滅台氣焰。支持「中配眷屬納健保」的政黨，用「投共」（投中共所好）形容也不為過。

在野政黨本該監督把關政府施政避免浪費國家資源，現在卻大方撒錢把國家當散財童子，應驗了「錯誤的政策比貪污還更可怕」。比起苛扣對抗中國武力的國防武器的保命錢，在野黨對於中國人健康的關心，似乎比起對於國人生命安全的保障來的更多。

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「縮短中配取得身分證」加上「開放中配眷屬享用健保」這兩個政策，不僅嚴重傷害健保社會福利的公平正義，更會因為中共有計畫性的開放中國人來台，讓台灣健保加速破產。

許多中配往來兩岸生活，把台灣賺的錢往中國送，可能連所得稅都沒繳過，因為有國民身分證後享有健保福利，這也是法理範圍。但若開放眷屬也享健保，比照中國層層剝削的社會制度，台灣健全的社會福利，將會氾濫到中國眷屬只須支付些許義務，就能享受完善的醫療照顧。這對長期生活在台灣的國人同胞，善盡納稅與負擔更高額健保費用的義務，毫無公平正義可言。

健保對中國眷屬無限制開放，等於台灣政府幫中共照顧中國人的健康，也是台灣在幫中共做社會福利，等同是養虎為患。

如此是讓中共的犯台野心，得有更充裕的心力，好好的發展武力來對付台灣。台灣等同是開放宅門，讓中國人來「寄生上流」，會有家毀人亡的疑慮。

（作者是文字工作者）

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