晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》禿子 、漢子、燕子

2024/02/29 05:30

侯友宜選總統落敗，不代表他將從政壇消失，韓國瑜當選立法院長，未來可攻可守；盧秀燕兩任台中市長任滿後，油已加滿，蓄勢待發，未來四年他們三人依舊是國民黨最重要的領袖。（資料照）

記者陳杉榮

二○一八年國民黨的韓國瑜、侯友宜和盧秀燕，打著「禿子、漢子、燕子」的名號，攻下高雄、新北和台中三都，有如秋風掃落葉，打得民進黨的強棒陳其邁、蘇貞昌和林佳龍毫無招架之力，禿子、漢子、燕子三人也成為藍營當紅炸子雞。當中，韓侯兩人都已選過總統，燕子則是前景看好，但要提醒「盧媽媽」，想要更上一層樓，不要再發生獨家檢出台糖豬肉含西布特羅這種「天選之肉」事件。

台灣今年大選結果，正告中共和國際社會，台灣人要民進黨領導政府，要在野黨主導國會，國民黨不僅不會從台灣消失，有朝一日可能捲土重來。侯友宜選總統落敗，不代表他將從政壇消失；韓國瑜當選立法院長，未來可攻可守；盧秀燕兩任台中市長任滿後，油已加滿，蓄勢待發，未來四年他們三人依舊是國民黨最重要的領袖。

朱立倫在藍營當然有一定重要的角色，只可惜朱把自己當小了，把國民黨主席當成時事評論員，成為「反對民進黨的反對黨主席」。假如朱不能改弦更張，展現格局，未來他還會是等著看別人選總統的台下那個人。至於蔣萬安，請先在台北市做出一點政績，爭取連任為要，朱立倫、韓國瑜和侯友宜市長任內「半途落跑未遂」，請假選總統的這種鬧劇，以後就省省吧！

韓國瑜這位「禿子」的從政過程，已然是一部傳奇，台灣近年再也沒有比他更傳奇的政治人物。不知道朱立倫提名韓國瑜作不分區第一名是打什麼算盤，歷史已經翻過朱午夜夢迴做決定那一頁。在高雄市長任內轉戰總統登上巔峰，隨後被罷免市長摔落谷底的韓國瑜，枯木逢春，現在是中華民國立法院「韓院長」，陪伴他的「韓流」有如黑潮，又讓國民黨取得生機。韓院長和賴總統的對弈尚未登場，好戲還在後頭。

侯友宜這次選舉羈絆很多，朱立倫的選戰策略立委優先，柯文哲的藍白合作爾虞我詐，為了郭台銘，侯瞻前顧後，又碰到馬英九的路線左右牽制，同時背後靈中共老大哥也插手介選，侯根本做不了他自己，哪來政治「爆發力」？雖然敗選，但並不影響他還是台灣最大的諸侯，國民黨內群雄對侯還是要尊重一點。

盧秀燕在台中執政風評不惡，民進黨想要搶進，卻是難以攻破，這次藍營在台中立委大勝，更加奠定她在中台灣的地位。禿子和漢子都選過總統，也都大敗而歸，未來的盧秀燕被看好，不過她缺乏中央部會以上的歷練，西布特羅「天選之肉」事件，告訴她也告訴大家，燕子要飛高高，還有好多考驗等著她。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書