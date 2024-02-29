新聞線上》禿子 、漢子、燕子

侯友宜選總統落敗，不代表他將從政壇消失，韓國瑜當選立法院長，未來可攻可守；盧秀燕兩任台中市長任滿後，油已加滿，蓄勢待發，未來四年他們三人依舊是國民黨最重要的領袖。（資料照）

記者陳杉榮

二○一八年國民黨的韓國瑜、侯友宜和盧秀燕，打著「禿子、漢子、燕子」的名號，攻下高雄、新北和台中三都，有如秋風掃落葉，打得民進黨的強棒陳其邁、蘇貞昌和林佳龍毫無招架之力，禿子、漢子、燕子三人也成為藍營當紅炸子雞。當中，韓侯兩人都已選過總統，燕子則是前景看好，但要提醒「盧媽媽」，想要更上一層樓，不要再發生獨家檢出台糖豬肉含西布特羅這種「天選之肉」事件。

台灣今年大選結果，正告中共和國際社會，台灣人要民進黨領導政府，要在野黨主導國會，國民黨不僅不會從台灣消失，有朝一日可能捲土重來。侯友宜選總統落敗，不代表他將從政壇消失；韓國瑜當選立法院長，未來可攻可守；盧秀燕兩任台中市長任滿後，油已加滿，蓄勢待發，未來四年他們三人依舊是國民黨最重要的領袖。

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朱立倫在藍營當然有一定重要的角色，只可惜朱把自己當小了，把國民黨主席當成時事評論員，成為「反對民進黨的反對黨主席」。假如朱不能改弦更張，展現格局，未來他還會是等著看別人選總統的台下那個人。至於蔣萬安，請先在台北市做出一點政績，爭取連任為要，朱立倫、韓國瑜和侯友宜市長任內「半途落跑未遂」，請假選總統的這種鬧劇，以後就省省吧！

韓國瑜這位「禿子」的從政過程，已然是一部傳奇，台灣近年再也沒有比他更傳奇的政治人物。不知道朱立倫提名韓國瑜作不分區第一名是打什麼算盤，歷史已經翻過朱午夜夢迴做決定那一頁。在高雄市長任內轉戰總統登上巔峰，隨後被罷免市長摔落谷底的韓國瑜，枯木逢春，現在是中華民國立法院「韓院長」，陪伴他的「韓流」有如黑潮，又讓國民黨取得生機。韓院長和賴總統的對弈尚未登場，好戲還在後頭。

侯友宜這次選舉羈絆很多，朱立倫的選戰策略立委優先，柯文哲的藍白合作爾虞我詐，為了郭台銘，侯瞻前顧後，又碰到馬英九的路線左右牽制，同時背後靈中共老大哥也插手介選，侯根本做不了他自己，哪來政治「爆發力」？雖然敗選，但並不影響他還是台灣最大的諸侯，國民黨內群雄對侯還是要尊重一點。

盧秀燕在台中執政風評不惡，民進黨想要搶進，卻是難以攻破，這次藍營在台中立委大勝，更加奠定她在中台灣的地位。禿子和漢子都選過總統，也都大敗而歸，未來的盧秀燕被看好，不過她缺乏中央部會以上的歷練，西布特羅「天選之肉」事件，告訴她也告訴大家，燕子要飛高高，還有好多考驗等著她。

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