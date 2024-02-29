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自由廣場》台語活動 可惜只做一半

2024/02/29 05:30

◎ 董力玄

上週末為響應二月廿一日世界母語日而在華山舉辦的「Tâigí FLOW 生活節」可說是台語家庭的「大鬧熱」，大家出席踴躍，但孩子最期待的劇場「虎姑婆」卻讓我們大失所望。

台語家庭用台語育兒過生活，平時在華語強勢環境裡奮力為孩子找尋母語資源，難得政府投入資源辦台語活動，下午的「虎姑婆」竟以全華語開場，這代表主辦單位沒盡到語言意識的溝通責任（生活節，顧名思義不能只有「表演」才用台語）。

開演沒多久後，明明台語非常「輾轉（liàn-tńg）」的演員們，更不知為何突然轉成全華語演出，讓觀眾傻眼。

台下不乏「尚聽不懂華語」的小小孩，台語家庭兩度向主持人反應，甚至集結高呼「台語生活節講台語！」，好不容易才讓演出切回台語頻道，這時戲也快落幕了。

劇團下台後，主持人公開回應我們的抗議，表示對台語囡仔「歹勢（pháiⁿ-sè）」，並讓其他觀眾了解「講台語」本來就是活動的設定，這點我們給予肯定。

但說實在，堂堂文化部主辦的母語活動，舞台上「Tâigí」寫得這麼大，表演團體拿了經費，卻直接用華語演出，這應是任何人都無法接受的事——既然如此我們何必專程跑來參加台語生活節？

上午紙風車的戲也有類似問題，台語比例勉強才算有五成，甚至出現訕笑「台灣國語」的內容，還有很多台語使用錯誤之處。

這已經不是第一次。我們常在政府主辦的母語活動發現「母語比例」和「語言意識」都過低的問題，若只是做表面功夫，不調整語言使用習慣，辦再多活動都是「了然」。

文化部做為「國家語言發展法」的中央主管機關，應該了解「語言意識」的重要，設法讓參與者理解「刻意辦台語活動」之意義，共同打破語言刻板印象，為語言平權努力；若表演團體欠缺台語能力，就應要求他們向台語文顧問求教，這樣才有可能讓部長宣示的「台語主流化」走在正確的路上。

我們肯定這次生活節仍有許多表演團體和攤位具備正確語言意識，帶來精彩高品質的演出互動。希望文化部針對不符合目標的節目做檢討，也提出未來安排活動的改善方案，積極保護、發展台灣的文化多樣性。

（作者是台灣台語路協會理事長）

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