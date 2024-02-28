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社論》選人選黨選地緣？

2024/02/28 05:30

二○二四大選，國民黨三度敗陣，侯友宜歸建新北市，好好做代誌。總統當選人賴清德，表定五二○就職，藍白卻已按捺不住，點名二○二六地方布局，連二○二八大選也開始暖身了，蔣萬安、盧秀燕被推進牛棚。柯文哲，不辭黨主席，四年後再戰前，先單車再戰一日北高，大言「不是（我）寄生國會，是國會寄生我」，不知社會觀感如何。其實，國際局勢詭譎，兩年後，四年後，會有什麼突變，從而折射到台灣，都還難講。二○一八，二○二二，國民黨大勝，準備政權輪替。二○二○，二○二四，小英笑到最後才是贏家。話說回來，二○一八，二○二二，明日之星遭遇逆風，亦為綠營隱憂。

日前，新北深坑區工廠大火，惡臭擴散雙北多處，引發民眾恐慌。多位里長抱怨，雙北市府反應遲鈍，令民眾無所適從。侯、蔣，則一度遭不滿民眾灌爆。此事尚未調查完畢，北市松山區又傳出工地下陷，這次蔣萬安火速趕到現場。同時又傳出，半年前的北市大直損鄰案，受災戶還沒拿到建商賠償。大選結束以來，蔣市長忙著可愛現身，塑造俊男愛家形象。為了沖淡蔣氏貴氣，也致力於平民化，一如乃祖公關策略：平凡、平淡、平實。但，蔣萬安更該學的，應該是乃祖的勤於政務、解決民瘼，切莫僅止於表面工夫。至於威權統治術，那種家學淵源就更不能學了。

台北市長，除了剛卸任的柯文哲，馬英九、郝龍斌、蔣萬安皆屬黨國之子。馬、郝、蔣，都是廣義的「政二代」，相對缺乏強人架式，但他們站上首都壘包，藍營支持者都期待他們跑回本壘得分。盧秀燕不是權貴階層，相形之下沒有「躺著選」的福份，有賴天道酬勤，而「唯一驗出」，堪稱敗筆。侯友宜，以二○二二高票連任的人氣，尚且難獲黨國之子鐵粉青睞。盧的族群歸屬是優點，若遇到權貴競爭者，情況又將如何？馬英九很幸運，二○○八踩著阿扁執政失敗的踏腳石，風光完成少康中興任務。郝龍斌沒此運氣，二○一四年底兩任市長屆滿，馬英九執政失敗，太陽花學運興起。當年，柯文哲撿到便宜。二○一六，蔡英文贏得大位。選舉有時候要看運氣，蔣、盧恐怕也要盡人事、聽天命。韓、侯能否敗部復活，也言之過早。

二月二十四日，台積電在日本熊本縣的新廠開幕。「晶片戰爭」作者米勒指出：「在台灣努力確保獲得能幫忙抵抗中國壓力的有力盟友之際，這也將鞏固台灣與日本的政治關係。」長期以來，藍營權貴難脫「中國八年抗日」情結，逢日必硬、逢中必軟。殊不知，兩蔣都深知，日本乃美國以外第二個與台灣安危休戚相關者，不會掉進歷史宿怨的陷阱。蔣萬安，一九七八出生於台北市，如果蔣經國都自認「也是台灣人了」，為人孫子更沒有道理跟著「老外」（老是自外於台灣者）「認賊作父」。換言之，蔣萬安若有大志，其對腳下國度的認同，至少得比蔣經國有過之而無不及。假使步上馬英九後塵，「不排除統一」，「必須相信習近平」，恐難符主流民意期待。

藍白兩道，經過二○二○、二○二四浪淘沙，人氣王相繼折損。柯文哲，兩年後「雙黃」外放選市長，恐怕仍是家族企業基調。八席不分區立委，意味沒有民意、只有黨意，一人黨柯主席要重起旋風，得看多少小草信徒還吃他那一套。藍營，馬英九太中國，淪為票房毒藥；韓、侯壯志未酬，蔣、盧也就浮上來了。圈粉力強的韓國瑜，搶到立法院長制高點，能恢復多大能量？國會最大黨，畢竟沒有行政權，加上二○二六、二○二八白營不會缺席，三國演義知多少？

二○二○，二○二四，兩場大選各自逆轉兩年前的地方選舉，關鍵在於頭家的選擇，從傳統的選人選黨，多了地緣政治項目。總統候選人及其政黨，與影響台灣最大的美中兩國之間的親疏，相當程度也決定了他們與主流民意的距離。柯文哲，一個具有說明性的例子，二○一四，「二二八受難者之孫」走上政壇，卻迅速把自己的政治光譜往藍紅方向挪移，北京那邊一直要他選總統，這次藍白合搞到藍色支持者差點棄侯保柯。然而，這位穿白袍的魔術師，十年來的奇幻之旅，卻背離主流民意的地緣選擇，與美國隊漸行漸遠，與中國隊亦步亦趨，從而總統選票淪為老三，國會更難撼動組織撐托的藍綠基本盤。柯文哲，乃至「造黨毀黨」的黃國昌，屬於正面或負面教材？答案，值得其它未來攻頂者深加思考。

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