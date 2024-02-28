自由廣場》悼念二二八事件冤死的阿公

◎ 葉美霞

每年二二八這天，我們全家族老老少少一定會回老家宗祠，祭拜、追思當年在二二八事件中罹難的阿公，一面感謝他靠一己之力，養活一家人，一面追懷他只是一介平民，卻無辜的被槍殺，讓我們後代子子孫孫至今仍憤恨不平！

二二八事件發生時，我還沒出生，是我讀小學四年級時，在二二八那天，才聽到父親提起當年發生的始末。一九四七年二月廿七日至五月十六日，台灣各地發生軍警與民眾激烈衝突，國民黨政府派軍隊鎮壓，以陳儀為首的台灣省行政長官公署接管台灣，但因行政偏頗，民生凋蔽，民怨四起，台灣人民請願，招致阻擋，竟以機關槍掃射，死傷數十人，群眾情緒激動，二月廿八日上街頭抗議，與軍隊激烈衝突，政府竟派軍隊全台鎮壓，大肆掃射無辜百姓，導致一萬多至兩萬多人喪命！

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一九二二年出生的祖父是篤實的莊稼人，十八歲結婚，育有五個子女，在二二八隔周，從番薯田扛著一袋地瓜回家途中，軍隊不問青紅皂白誤為要對軍隊扔石頭而遭槍殺…全家頓失依靠，哀傷不已！

事隔七十七周年，阿公當年若沒被槍殺，已超過百歲高齡，雖然後來政府建立紀念館、紀念碑，賠償受難者與家屬，但我們心中無比的創慟，豈能彌補？只能在祭拜他的冤魂時，祈求他在天之靈庇佑後代子孫平安！

（作者是退休公務員）

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