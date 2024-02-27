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社論》歡迎美國政要適時來訪

2024/02/27 05:30

大選之後，台灣進入政治新局，許多國家政要公開讚賞我國民主自由的表現，一向緊密的台灣與美國關係更上一層樓。就在上週，拜登政府第十三度對我軍售，宣布七千五百萬美元先進戰術數據鏈系統升級與設備；美國眾議院也由蓋拉格（Mike Gallagher）率團來訪，彰顯了華府朝野對台灣不分黨派的支持。由於今年是台美關係基礎的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）立法四十五週年，美國以具體行動支持台灣，饒富意義。

事實上，大選之後次日，美前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）就來訪。緊接著，國會「台灣連線」兩位共同主席貝拉（Ami Bera）和巴拉特（Mario Díaz Balart）也前來對我民主選舉表達支持。上週，蓋拉格率眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會跨黨派議員訪問團，有如BBC指出，美方政要訪問台灣的頻率增加，顯示華府和北京關係已有很大變化。統計顯示，二○一六年以來，美國國會代表團訪台顯著增多，二○一八年有六位議員訪台，去年多達三十二位。

台灣在追求民主自由及安全之路，得到美國國會不斷支持，上一世紀台灣仍在兩蔣威權時代就開始。在不民主的時代，美國的台灣人社群遊說國會議員，產生外在壓力，終於促成人權自由；台灣民主化之後，國會議員繼續以協助加入世貿組織、F-16軍售等支持台灣的經濟及安全。即使美國行政部門為了與中國交往而斷絕和台灣邦交，國會由參議員高華德（Barry Goldwater）、拜登等跨黨派議員積極推動，訂定《台灣關係法》，維繫了雙邊關係。

面對中國併吞及脅迫，台灣挺立不搖，既反映了習近平主導下中國野心崛起對世界的威脅，更凸顯我國在民主自由之路的堅持與可貴。美國議員訪問台灣次數和人數明顯增加，既得到台灣多數人民歡迎，美國政府也並未阻止；儘管拜登強調「一個中國」政策不改，他無疑是近年在捍衛台灣的問題上態度最為明確的美國總統。

蓋拉格這次率團前來，充分展現美國國會對我國的力挺。在與賴清德見面時，共和黨籍的他指出，訪問團想傳達的是，若習近平和共產黨決定侵略台灣，「一定失敗」，美國不會在他們追求侵略的路上袖手旁觀，「台灣有事，全世界都有事」；賴清德就任總統後，「美國會一直和台灣站在一起」。同時，特別委員會首席議員、民主黨籍的克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）盛讚台灣，為今年全球一半人口進行的投票提供了典範，他告訴蔡英文總統，訪問團具體展現美國協助防衛台灣的承諾，而成員跨黨派的性質，「展現了我們夥伴關係的強大」。

必須強調，去年初成立的特別委員會，旨在協調美國國會立法和政策，並關注提升美國實力與中國共產黨的經濟和安全競爭。其名稱指涉共產黨，頗有區別中共與中國人民的用意，也關注台灣。它去年曾提出「支持台灣的十項政策建議」（Ten for Taiwan），包括：加速交付軍售；擴大美台聯合軍事訓練；強化台灣網路安全；擴大台灣的軍事儲備並減低面臨封鎖的經濟脆弱性。對於美國軍售延宕問題，成員來訪時指出，部分武器、彈藥、裝備可改為在台灣生產。近日傳出科技大咖馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX將停供衛星服務給台灣，蓋拉格旋即致函馬斯克，指此違反對美國政府合約義務，應在三月八日前提供軍事通訊衛星「星盾」給台灣及附近地區。

蓋拉格這次率團前來，還與台灣新國會有所互動，會晤立法院長韓國瑜及朝野各黨團，韓國瑜期盼美國持續支持台灣。同時，上週有七十三位跨黨派立委加入「台美國會議員聯誼會」，凸顯了增進台美關係這一要務，獲得朝野跨黨派支持。此一形勢顯示，由於台灣的重要性近年已成為美國兩黨共同認知，台灣國會外交繼立法院前院長游錫堃積極推動之後，台美雙方以共同追求的價值與利益為基礎，今後仍將活絡開展。北京當局對蓋拉格之行，一仍舊貫，堅決反對，且以軍事脅迫、灰色地帶戰術及認知作戰干擾台灣。

誠然，在各式各樣「疑美論」充斥的台灣，國人對美國議員政要來訪大都支持，有若干人認為可能成為美中競爭的「棋子」，也有人懷疑其出自謀取其選區產業利益。然而，有朋自遠方來，表達支持台灣挺立於中國脅迫，行政部門並不斷以軍售、贈款具體強化台灣國防，此一由美國提供的保護傘一直是我國防衛所不可或缺。選後美國友人來訪，其支持不論實質或道義，都是好事。

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