自由廣場》馬文君該自重

◎ 李坤隆

國會的召委將成為重中之重，各個政黨無不摩拳擦掌希望更佔有一席之地，畢竟立法院召委的重要性不言可喻，我們也希望在各方角逐中可以讓更優秀的人出線，屆時才會帶動立法院更進步，避免因為刻意的政黨對立而影響到立法的品質。

對於召委的議題，我們最關注的莫過於，國民黨立委馬文君有意參選立法院外交及國防委員會召委，如果這樣的事情成真，恐怕立法院的形象又將再度受重擊，所以個人同意公民國會監督聯盟的呼籲，希望馬文君等待司法調查確認無罪後，再來競選外交國防委員會召委一職。

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我們當然可以理解馬文君可能認為選舉的勝利是選民對她支持與肯定，但是就現實面而言，馬文君只是一個選區的立委，而且選舉勝利與大多數民眾的認定之間確實有極大的差距，畢竟在偏鄉地區的民眾比較注重的是人情與服務，如果馬文君將這次選舉勝利做過度的解讀，恐怕是無法獲得大多數民眾的認同。

另外，國民黨也應該表態，畢竟現今的國會第一大黨，如果放任一個爭議性這麼大的人出馬競逐召委，不管最後的結果如何，對於國民黨的形象絕對也是另一次的打擊。

馬文君的事件最大的爭議其實是在於她本身態度是無法被認同的，而國民黨並沒有直接對於這樣爭議性的人物做出應有的規避動作，更讓人覺得難以接受，現在如果在這麼大的社會爭議下還要放任馬文君繼續下去，最後立法院勢必會成為是非不分的地方，到時候民眾對於國會的不信任感加劇，國民黨要負責任嗎？

立法院的重要性隨著民主的深化將持續加重，立法委員的言行更應該受到嚴格的檢視，馬文君只是一個試金石，如果這麼具有爭議的人物還能擔任召委，那我們要如何相信立法的品質？最後我們好不容易建立的民主基礎也將受到衝擊，真的茲事體大，當事者與政黨不可忽視這股反淘汰的力量啊！

（作者為大學教師）

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