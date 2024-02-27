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自由廣場》從法制面解決地方議員助理費問題

2024/02/27 05:30

◎ 陳劍賢

地方民代公費助理待遇廿四年未調整，但過去廿四年來，基本工資調漲七次、軍公教調整六次、消費者物價指數超過百分之卅；各地方議會咸認為議員助理費廿四年未調整，對議員助理實在非常不公平。

地方議員公費助理法令，僅見民國八十九年制定《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第六條規定，其有關公費助理直轄市議員每人得聘用公費助理六至八人，其他縣（市）議員每人得聘用公費助理二至四人。前項助理補助費用總額，直轄市議員每人每月不得超過新台幣二十四萬元，縣（市）議員每人每月不得超過新台幣八萬元，公費助理適用《勞基法》之規定，以保障其權益，以現行最低工資每月新台幣二七四七○元計算，縣（市）議員聘用公費助理三人，則超出法定八萬元額度，除非議員自付超出額度，否則不符政府保障勞工基本權益，因此亟需修法提高公費助理費用額度。

地方議員的職責除反應民意，監督縣（市） 政外，其核心工作為制定地方自治條例及審核地方預算，但令人遺憾的是，大部分議員本末倒置，大部分心力投注在各單位工作質詢上，至於訂定地方自治條例及審核地方預算上，很難有置喙之餘地，揆其因係大部分地方議員法律及會計素養不足，因此筆者誠摯建議地方議會助理法制化，將助理資格提升至大專畢業以上程度，協助地方議員制定自治條例及審核地方預算，不再只是穿著議員的背心跑攤而已，打造議員及公費助理專業的形象。

適值提議修正地方民意代表費用支給條例的時機，建請內政部召集各縣市議會及中央相關部會，修正業已實施廿四年的上開條例，並完成地方議會公費助理任用條例法制工作，形塑地方議會係專業、為民喉舌的議會。

（作者為前台東縣議會秘書長、現任美和科大社工所兼任助理教授）

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