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自由廣場》「微罪不舉」誤殺了「記點」制

2024/02/27 05:30

◎ 賀陳旦

近兩年交通死傷居高不下，外媒更以行人地獄形容台灣交通，交通主管機關不斷祭出各樣計畫，去年六月底修法新增十三項開放民眾檢舉並記點，造成民怨，十二月對紅線停車限縮取締，且停止檢舉和記點。日前交通部說要以「微罪」之名，再進一步擴大不記點範圍。半年之內記點從改善交通尖兵，突然變成執法者的燙山芋？

究竟，為什麼會有記點？取消「記點」，對交安會有更大傷害嗎？

「記點」是對違規者行為做累計，特定時段內累犯課以進一步處罰。這個制度設計的核心在減少慣性違規，統計時段內，若違規記點未達加罰點數，原累計點數重新歸零。等於是法律給違規者一段觀察期（像「留校察看」），提醒違規者遏制壞習慣。觀察期太久，少了心理壓力；時間太短，壓力不夠，忍一忍就又是一條好漢。世界各國多半一至三年，我國是半年。坦白說，太順應民情，已經降低記點制效應了。

對公眾行為善用心理因素加以引導，在商場常見。所謂消費紅利，就是針對大消費或老顧客給予加碼優惠。心理誘導對興利行為有效，對除弊防災一樣有效！前述「記點」制在觀察期、在心理層面，多佈一道防線克制慣性違規，正是「寓教於罰」。「記點」制是符合科學、細膩操作的交通專業措施，為何要限縮揚棄？

正因為「記點」在精準引導行為者的心理壓力，交通部要把「微罪」和「記點」切開，就更弄錯了！所謂「防微杜漸」，就是要從被疏忽的小地方多加提醒。交通違規會帶給自己方便，甚至僥倖的快樂，沒有即時防止，就會成壞習慣。這種慣常的劣行正要靠「記點」來特加防範。

長官眼中一二○○元罰款以下的交通「微罪」，要知道是包括：（不論有無檢舉）永遠第一多的違規停車、包括愈來愈為害的行駛中用手機等等最被詬病的惡行。針對普遍的微罪我們不用多重手段客製化防微導正，反而自廢武功，要回歸傳統重兵重罰、又不見效的單一做法嗎？

大選後全民期待施政有新局，今天交通主管機關若以簡政之名，退往傳統思維，限縮交通違規記點制，是專業失職，是政治誤判！

（作者為前交通部長）

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