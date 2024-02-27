自由廣場》蓋拉格訪台的送禮政治學

◎ 陳永昌

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格訪台期間，副總統賴清德贈送競選期間他自己最愛穿的TEAM TAIWAN挺台外套，準副總統蕭美琴贈送印有Taiwan Formosa字樣本土品牌大學T，或者立法院副院長江啟臣贈送海龍蛙兵紀念帽，三者都是彰顯個人連結的高明選擇。

英國資深外交官布魯梅爾在《送禮的藝術》一書寫道，送禮是門大學問！外交禮物重要性往往被低估，因為「禮物」一詞讓人輕忽只要挑選討人喜歡東西就好，不過是雙方行禮如儀，彼此臉上堆滿笑容再加上握個手便大功告成。

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布魯梅爾以古巴前領導人卡斯楚最愛贈送高級訂製雪茄為例，因為該品牌雪茄最早係專門為卡斯楚限量生產的非賣品，與他本人有著緊密連結，係建立與受贈者私人情誼的最好媒介，更可以鞏固古巴雪茄大國形象，有助於提升古巴製高級雪茄品牌價值與外銷市場，小小一盒雪茄裝載著多重使命。

布魯梅爾提醒，網路時代社群平台當道，禮物外交策略隨之改變，讓收禮對象可以公開穿著、消費或使用的外交禮物影響力大增。

蓋拉格與民主黨籍首席議員克利什納穆希兩人當場穿上挺台外套與賴清德一起合影，象徵大家都是民主隊伍一員，蕭美琴同樣聚焦台灣之餘，也為自己愛用的本土服飾品牌加油打氣，江啟臣則是藉由自己水鬼蛙兵駐防前線金門保家衛國經歷，向支持台灣強化自我防禦力的蓋拉格致敬。蓋拉格返美後如果有機會穿上衣服或戴上帽子公開亮相，藉此表白與台灣站在同一陣線堅定立場，將帶來後續龐大國際宣傳效益。三件禮物價格都不高，但足以發揮數以千萬倍價值。

相較之下，立法院長韓國瑜贈送「龍耀吉慶」春聯顯得平平無奇，充其量只是合影拍照的道具，更何況同一份春聯早在之前會見美國在台協會處長孫曉雅與日本駐台代表片山和之兩人時重複出現，欠缺針對不同對象精挑細選獨特性。

書法作品是富有文化涵養的高雅禮物，日本歷任首相多有贈送親筆翰墨作品慣例，岸田文雄首相最常書寫座右銘「天真爛漫」四字贈人，展現不俗文學造詣，同時凸顯他堅持不矯飾自然率真心跡。大街小巷隨處可見的廣發代筆印刷品，一再拿來贈送重要外賓，暴露輕忽怠慢外交禮物的敷衍心態！台灣社會對韓國瑜未來國會外交多所質疑，顯然並非空穴來風。

（作者為企業專業經理人）

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