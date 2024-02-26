晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不知檢討 失格的台中市衛生局長

2024/02/26 05:30

◎ 黃榮文

農曆年前鬧得沸沸揚揚的台糖豬肉瘦肉精疑案，精於包裝的盧秀燕市長眼見苗頭不對，公開宣稱這是「個案」，試圖翻頁，避免影響未來政治路；不料藍白立委為博聲量，非要陳揆赴立院食安專案報告。當陳揆說︰「雖然沒有直接證據是實驗室污染，但經過消去法的結果，可能性是有的」，台中市衛生局長曾梓展卻反擊︰「消去法不是科學證據」，不接受實驗室污染的說法，令人傻眼。

首先，「消去法」是從小學就教過的數學解題方法，而大學的「理學院」包括數學、物理、化學、統計在內的基礎科學與地球科學。曾局長將數學排除於科學之外，勢必惹毛數學專家。

其次，實驗設計中膾炙人口的田口方法（Taguchi Method）也是消去法，分析可能影響產品品質的所有因素（因子），擬定設計參數（控制因子及其水準值），選用適當的直交表進行實驗，以訊號／雜音比（S/N ratio）與變異數分析，得出設計參數對產品品質的影響程度，排除影響程度低的因子（即消去法），獲致特定操作條件之最佳化設計參數組合（重要因子及其水準值）。

持平而論，政院召開專家學者會議後，應只剩下實驗室污染和「千面人」（不論是來自對岸或在地協力者，蓄意或不小心）兩種可能，因此陳揆說「實驗室污染可能性是有的」絕對是科學證據。

最後，理工實驗要經得起檢驗，必須有其「重複性」與「再現性」。所謂「同一樣品」，在本案中必須是「台糖同一批號豬肉商品」，中市衛生局卻侷限在「同一天選之肉」，且結果相差十數倍，顯然不具重複性；而其他實驗室檢驗結果均未驗出，更無所謂的再現性。

整體事件如此烏龍，曾局長不但不知檢討疏失，還狂言狡辯，袒護下屬，實在失格。

（作者為彰化師大退休教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書