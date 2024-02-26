自由廣場》不知檢討 失格的台中市衛生局長

◎ 黃榮文

農曆年前鬧得沸沸揚揚的台糖豬肉瘦肉精疑案，精於包裝的盧秀燕市長眼見苗頭不對，公開宣稱這是「個案」，試圖翻頁，避免影響未來政治路；不料藍白立委為博聲量，非要陳揆赴立院食安專案報告。當陳揆說︰「雖然沒有直接證據是實驗室污染，但經過消去法的結果，可能性是有的」，台中市衛生局長曾梓展卻反擊︰「消去法不是科學證據」，不接受實驗室污染的說法，令人傻眼。

首先，「消去法」是從小學就教過的數學解題方法，而大學的「理學院」包括數學、物理、化學、統計在內的基礎科學與地球科學。曾局長將數學排除於科學之外，勢必惹毛數學專家。

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其次，實驗設計中膾炙人口的田口方法（Taguchi Method）也是消去法，分析可能影響產品品質的所有因素（因子），擬定設計參數（控制因子及其水準值），選用適當的直交表進行實驗，以訊號／雜音比（S/N ratio）與變異數分析，得出設計參數對產品品質的影響程度，排除影響程度低的因子（即消去法），獲致特定操作條件之最佳化設計參數組合（重要因子及其水準值）。

持平而論，政院召開專家學者會議後，應只剩下實驗室污染和「千面人」（不論是來自對岸或在地協力者，蓄意或不小心）兩種可能，因此陳揆說「實驗室污染可能性是有的」絕對是科學證據。

最後，理工實驗要經得起檢驗，必須有其「重複性」與「再現性」。所謂「同一樣品」，在本案中必須是「台糖同一批號豬肉商品」，中市衛生局卻侷限在「同一天選之肉」，且結果相差十數倍，顯然不具重複性；而其他實驗室檢驗結果均未驗出，更無所謂的再現性。

整體事件如此烏龍，曾局長不但不知檢討疏失，還狂言狡辯，袒護下屬，實在失格。

（作者為彰化師大退休教授）

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