自由廣場》台北天坑啟示錄 軟弱黏土開挖應專業評估

◎ 拱祥生

北市又出現天坑了，一年內的第七起事件，民眾不禁要問，是市府螺絲鬆了？還是大自然軟落地質不可抗力？

最新慶城街案例是既有建物改建，經查建案周遭地質資料，地表十公尺以下以標準貫入試驗Ｎ值小於五的粉土質黏土為主，且強度不隨著土壤深度增加而增加，顯然地質狀況與基泰大直案接近，這麼軟弱飽和黏土連人都站不住了，何況開挖。面對這樣地質狀況，需要非常有經驗技師進行規劃設計及施工，才有機會讓鄰房損壞降到最低。

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開挖對於軟弱黏土屬於不排水行為，其地底下總體積變化接近於零，當地下室開挖階段擋土壁體就會向開挖面變形，在土壤總體積不改變條件下，自然地表就會下陷，當周遭有道路就會開裂，有鄰房可能會產生基礎不均勻沉陷及結構損壞，簡言之，軟弱黏土開挖只能降低上述壁體變形及地表沉陷影響。

除開挖期間會讓鄰房受損機會不小，軟弱黏土在連續壁及導溝施工階段就可能產生可觀土壤擾動及地表沉陷，造成鄰房傾斜度改變。根據筆者研究，連續壁施工階段會產生約卅％開挖階段的變形量，為降低連續壁施工造成弱黏土變形，一般捷運工程會會藉由試驗單元成果來調整連續壁公母單元尺寸，搭配深導溝及地盤改良，整體降低開挖前周遭地盤變形量。

軟弱黏土還有隨時間產生潛變特性，在開挖較久的逆打工法，已有案例顯示產生不小變形量；慶城街案例就同時會遭遇連續壁施工及潛變之影響，顯然在北市軟弱黏土進行危老或都更案，應要實施開挖特別審查及監督機制，或可比照耐震標章試行「大地工程標章」，讓有經驗技師進行規劃、設計及施工監督，以大幅提升軟弱黏土施工安全性。

以慶城街案例，附近鄰房應可加裝建物振動頻率，來確認鄰房在工期不至於影響結構性能，應是可考慮監測項目。北市府在基泰大直案後已實施監測資料對外公布及施工前後實施地盤透地雷達掃描等二項政策，但面對軟弱黏土地層開挖，還需導入專業來降低開挖工程風險。

在工程規劃設計階段就導入特殊專業審查，將能考量更周全；施工階段則應以民眾觀感為優先，不宜過於擔心資訊揭露，才能真正建立大眾對於公權力與專業的信心，也才能讓軟弱地盤開挖的擔憂，逐步消彌，重建公眾對開挖公安信心。

（作者為北市土木技師公會理事、大地與水保技師）

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