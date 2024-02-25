自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚一項民調的聯想

日前，政治大學選舉研究中心發布最新民調，認同自己是台灣人的比率為六一．七％，近四年都在六成以上，認同自己是中國人僅二．四％，創一九九二年以來新低。至於在統獨立場上，希望永遠維持現狀達三三．二％，創一九九四年以來新高。

比對近二十年來有關台灣的國家認同、身份認同的各種民調趨勢，台灣認同逐年增加，中國認同逐年減少，呈穩定趨勢，所以這次的民調結果，其效度與信度應可確定。

請繼續往下閱讀...

「台灣認同逐年增加，中國認同逐年減少」，這種趨勢並不奇怪，借用柳宗元論封建的話 –「勢也，非聖人之意也」。自一九四九年底，中共將中華民國趕來台灣，自建中華人民共和國以來，台海雙邊即發展出不相隸屬的兩個政治實體，至今已歷七十五年。加以一九九○年代起，台灣逐漸民主化，成為一個民主國家。中華人民共和國則始終是一黨專政的極權國家，因此「台灣認同逐年增加，中國認同逐年減少」乃勢所必然。

令人詫異的是，既然「認同自己是台灣人的比率為六一．七％（而且近四年都在六成以上）」，為何賴清德、蕭美琴的得票只有四○．○五％，相差二一．二％投到哪裡去了？既然「認同自己是中國人僅二．四％」，為何認同中國，強調一個中國的侯友誼、趙少康的得票還會有三三．四九％，怎麼多出三一．○九％？

立委選舉的得票分配，更與上述民調結果無法相稱對應。以政黨票得票率來看，中國國民黨還有三四．五八％，而區域立委部分，中國國民黨當選三十九席，再加上兩名號稱無黨籍（其實是赤藍立場），總共這些「中國認同」的席次就有四十一席，而認同台灣的民主進步黨卻只有三十八席。認同中國的中國國民黨，成為國會多數黨。既然「認同自己是中國人僅二．四％」，為何「中國認同」的政黨的席次卻如此高，而認同台灣的綠營政黨卻無法過半？選舉結果與民調比例完全無法對應！

當然，要理解這種現象並不困難。主要是一般選民並未意識到台灣的選舉還蘊涵著國家認同的意義，這層意義迥異於一般正常民主國家的政黨政治。一般正常民主國家，不論在野或執政黨，其國家認同都相同，唯獨台灣不然。但是，台灣的許多選民並無體會這層意義。更何況，赤藍政客還會以「愛台灣、為台灣」包裝，更讓選民模糊國家認同的區分。

許多選民的思考，只停留在一般生活層面，而不涉及高層次的國家認同、身份認同。在生活上面臨挫折時，就只怪罪執政者（在正常民主國家這屬常態）。所以他們要「處罰」執政的民進黨，而不知造成不滿的情緒，可能是吸收了許多來自外敵的假訊息所致，那種影響選舉的資訊戰，其背後正是統獨之戰、國家認同之戰，但一般選民並無此警覺。

此外，一般區域立委的選舉，許多人的投票行為是「關係取向」、「短利取向」，完全沒有國家認同的思考。

當投票行為完全沒有國家認同的意識時，等到赤藍政黨足以扭轉國會（其實現在已經可以扭轉了），扭轉總統選舉時，我們被取笑的「芒果乾」，真正的「亡國感」就會到來！

（作者為台育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法