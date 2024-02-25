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自由廣場》詐騙廣告未把關／社群媒體失職 各國人民受害

2024/02/25 05:30

◎ 林山姆

在格林童話或伊索寓言，金鵝出現時都令人眼睛一亮，但不論是拔光金鵝的羽毛或殺金鵝以取金蛋，最後徒然鵝死財空，故金鵝的出現都代表一個悲劇將出現，值得注意的是，美國聯邦貿易委員會（FTC） 去年底罕見發布一篇「社群媒體成為詐騙集團金鵝」的警告文。

FTC從消費者保護機構收集的資料顯示，詐欺集團利益豐厚，詐欺廣告常大剌剌地置放在社群媒體最顯眼之處，卻無人管理，自2021年起美國有高達四分之一的財損源自社群媒體，透過社群媒體的詐騙造成的損失更遠高於其它聯繫管道。

FTC統計2023年上半年詐欺的報告顯示，社群媒體的詐騙對所有年齡層造成全面性傷害，而以年輕人被害件數最驚人。2023年上半年，20至29歲族群被詐超過38%，至於18-19歲更達到47%。

詐欺類型的前三名是︰1網路購物、2投資詐欺、3愛情詐欺，以財損金額計算，單是投資詐欺就佔全部財損的53%，其次是愛情詐欺佔14%，購物詐欺只占8%，總之，整體受損金額與件數均不斷成長。

美國總統雷根曾說「比起軍隊，比起外交，通訊革命將是人類歷史上最偉大的自由力量。」如今社群媒體的「競價式廣告」、「演算投放法」以及「收款不認人」的廣告制度，卻為詐騙集團提供最廣泛又精準的詐欺管道，也淪為詐欺集團逃避追緝的最優勢工具，迄今無人因投放詐欺訊息遭到任何懲罰。

詐欺集團可以輕鬆仿冒名人、企業，分析被害者的喜好與傾向，冒充社群上的任何人與任何企業，以欺騙被害者。更可依據被害者在社交媒體分享的內容，學習調整找到更易被害的目標。甚至可透過廣告主才能使用的工具，根據個人詳細資料（年齡、興趣或瀏覽、購買記錄）有系統地瞄準被害人。

社群媒體的詐欺廣告，為了吸引人們參與，宣稱自己投資成功，甚至追討債務成功，引誘人們進入假投資網站和APP，承諾巨額回報，甚至看起來「投資」正在成長，但不論是股票或加密貨幣，最終都成為幻影泡沫。

我國詐欺案件的發展遭受社群媒體的影響更深，因傳統詐欺及電信詐欺已被警方與NCC合作控制，尤其投資詐欺，九成以上接觸管道正是社群媒體，警政署長黃明昭在2月份署務會報，強力要求各縣市警察局，持續展開如火如荼的識詐宣導，成立各地方宣導團，刑事局長周幼偉特積極結合金融投資業，及村里鄰長力量，入里入戶，從現實生活喚醒民眾，遠離社群媒體上的陷阱，但只靠警察努力，難竟全功，社群媒體業者若不能正視FTC與全球的警告，積極配合修補漏洞，甘為詐欺集團的金鵝，最後恐怕一如童話故事的結局鵝死財空。

（作者是現職刑事警官）

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