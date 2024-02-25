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自由廣場》歷史悲傷日 豈能歡樂以對?

2024/02/25 05:30

◎ 陳啟濃

陽明交大學生辦梅竹賽，將在228當天「歡樂遊行」，被大眾批評此舉簡直是歷史白目，該校校長林奇宏稱228已成禁忌圖騰，竟說它已成為特定政治人物每年兌換個人政治利益的提款機，又稱這一天「只是」一個日月的時間點，不必然要悲情以對。林奇宏還舉美國南北戰爭為例，說美國人也沒特別紀念開戰日和停戰日。

社會大眾詑異的是，年輕人缺乏歷史情感，無法體會228定為紀念日的歷史意義，身為頂大校長居然還在為無知幫腔，連一句客觀公道義正辭嚴的話都沒有，還亂引用美國人為爭人權而引發的南北戰爭，不當對比政權用槍桿子剷除異議人民的228事件，有此校長，難怪該大學會選228這天辦歡樂遊行。

幾天前重看報導鄭南榕的影片，耳邊迴繞著他那句話「剩下的就是你們的事了」。活著的台灣人與下一代的年輕人，應該深切體會到這句話的悲壯與責任。鄭南榕跟反清革命烈士林覺民，都實踐了「助天下人愛其所愛」的人生價值。這愛包括了自由民主的幸福生活，更蘊含了可以充分實現自我價值的開放社會。

筆者直到念高一才在台中公園聽聞二二八事件，現場有展售鄭南榕主編的雜誌「自由時代週刊」，當下才猛然醒悟國民黨政府欺騙人民數十年，感嘆專制政權的愚民政策。鄭南榕就是時代的先驅者，他用生命喚醒人民。特別對於當時還是禁忌話題的「228事件」，他更是不畏政府公權力的濫用，大力宣傳報導。

如果人們不能從歷史中牢牢記取教訓，則苦難必會重演的。我們現在能夠享受的民主果實，勇敢面對中共的專制野心，其實沒有放鬆樂觀的理由。面對先人受難的「228紀念日」，除了應該用行動來表達哀傷，以及堅定守護自由民主的決心，更不該在同胞的傷痛時刻用歡樂遊行來面對。

（作者是教育人員）

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