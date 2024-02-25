自由共和國》曾進發／我想知道妳是否正在看這場大雪

攝于 日本 山形縣（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

攝于 日本 山形縣（曾進發作品）

好大的一場雪如狂雨斜飛

攝于 日本 山形縣（曾進發作品）

天空鉛藍色丹寧布被畫師潑墨點點白漆

庭園枯瘦虯曲老樹白頭紅臉的熟柿子

伴舞著暴風雪走入北國工筆畫中

凍透了的紅柿子聞得出妳的味道

我想知道妳是否正在看這場大雪

畫眉鳥佇立白靄靄枯枝上啁啾吱喳

我想知道妳是否正在看這場大雪

暴風雪宛如天降的濁漿米酒將大地灌醉

暴風雪為我們遺憾往事塗上一層麻藥

愛情彷彿被白雪拋光過般晶瑩澄澈

我想知道妳是否正在看這場大雪

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