自由廣場》軍隊不可靠／看中國民兵組織的擴張

◎ 于則章

最近中國多地的國有企業相繼成立人民武裝部，並由中國人民解放軍直接管理引起國際的關注，有人認為這是因為中國經濟下行和維權抗議事件的頻發，使當局可能正為應對可能發生的大規模維權事件做準備，另外也有人認為這可能是用武裝去對抗「不忠誠」的內部人員。

事實上，所謂的「人民武裝部」就是過去中國的民兵，根據國防研究院在1969年出版的「共匪文化大革命中之民兵」，由於中國共產黨一向認為民兵就是人民戰爭的基礎，有了民兵，就有了取之不盡用之不竭的力量源泉。因此中共取得政權後就大辦民兵師，期間民兵組織迭經改變，數量亦迅速增加。其後民兵組織經過糜爛、變質及數度整改，作用不如前，人數也大量銳減。至毛澤東發動文化大革命後提出「三結合」口號，借重民兵力量支持「文革」，執行「抓革命、促生產的任務」，民兵本身又由於劉少奇、鄧小平當權派的煽動，經常結合群眾或軍隊，發動反毛事件或參加武鬥，毛澤東、林彪乃採取各種措施，加緊對民兵的控制（註2）。

請繼續往下閱讀...

從習近平就任國家主席後就不斷地對軍中領導高層進行大清洗，導致高層人事更迭不斷，連他一手創立的「火箭軍」也無法倖免、親手提拔的李尚福被他從國防部部長的位子拉下來，習近平對於中國正規軍的強烈不信任感可說溢於言表。那麼，最近中國國有企業相繼成立人民武裝部，極可能是習近平在極度的不安全感下仿效他的前輩們抓緊對民兵的控制來作為政治鬥爭的資本。

從中國的歷史來看，每當正規軍不被朝廷所信任而必須倚賴私兵色彩強烈的地方武力來維繫王朝的存亡就是即將覆亡的徵兆，像是南宋倚靠岳飛的岳家軍，明朝倚靠鄭芝龍的水師，清朝依靠曾國藩的湘軍都是如此，即令他們都仍聽令於朝廷的指揮，但卻怎麼樣都還是擺脫不了地方屬性的私兵本質而尾大不掉，一旦朝廷的控制力轉弱，很容易就轉變成割據一方的軍閥，那麼，習近平無異於簽下讓中國解體的死刑令！

（作者是公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法