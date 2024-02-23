晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》支持政府捍衛海疆治安

2024/02/23 05:30

中國快艇越界闖入金門海域，拒檢翻覆釀二死。事件發生後，中國國台辦先否認有禁限制水域存在，海警局再宣布常態化執法巡查，後又有海監船進入我方禁限制水域，顯示中共正推進法律戰，否定台灣管轄權。外界關注情勢有無升高，但國內部分在野人士僅針對我方海巡在執法過程有無錄影蒐證、是否碰撞導致翻覆，無視這類「三無船舶」闖入禁限制海域的問題，並刻意導向我方執法過當、或有惡意情況，與中共所帶風向幾乎一致。面對新情勢，我們除了支持政府以強勢作為捍衛海疆治安，維護國家主權，並保障國人權益。同時，對於中共擴大灰色地帶衝突，也呼籲政府要有更積極應處作為。

這艘無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無快艇」，十四日闖入金門北碇島東方，等於已跨越金門本島海域。我方官員說，這類「漁船」的存在，是中方長期縱容的結果。海巡署統計，近三年取締越界的中國漁船數，加總超過四千次執行驅離，扣留七十餘艘船舶。這些船舶有些是非法出海捕魚，有些進行走私、偷渡，甚至毒品交易。據指出，發生意外的中國船員來自四川、貴州等內陸省分，不諳水性。雖稱漁船，卻無漁民證。該船於農曆春節出現在金門水域，令人懷疑是否利用中國管控鬆懈時出海，這些問題均待釐清，另，中國政府對三無船舶視而不見，是否放任不法來騷亂我方海域，亦是不爭事實。

放眼國際，捍衛海疆治安，均會展現強勢作為。這次意外發生後，我方從救援到偵辦過程，包括人員遣返中國等，也符合國際慣例。然而，中國政府在第一時間即升高為政治層次，不承認金門有禁止、限制水域。但即便按照中共說法，這片海域也不應容許三無船舶橫行。中方無力管制違法，而用擴大衝突的政治手段掩蓋自己的無能為力。生還者一回到中國，官媒央視即發動攻訐，以「台方粗暴對待大陸漁船真相」為報導標題。國台辦並譴責「暴力執法又刻意隱瞞事實真相」。這是典型把自己的問題，轉嫁至他人的手法。加上中國海監船接二連三接近或進入我方禁限制水域，海警船還強制登船臨檢金門金廈遊輪。這都不是為了降溫與解決爭端。台灣進入五二○政權交棒時刻，時機敏感，總統當選人賴清德三點聲明，強調妥善處理、持續支持海巡堅定執法以及避免未來類似狀況再次出現。美國政府亦表態，密切關注北京行動並籲克制，勿片面改變現狀。誰自制，誰挑釁，外界看得清楚。

中共尋釁，施壓即將上台的賴政府，美方則畫出紅線，包括昨日再度宣布對台軍售，傳遞明確訊息。然而，我們也看到，中共正擴大灰色地帶衝突，如同農曆春節前，中方突然片面擅改行經台海的M503航路，啟用W122、W123「由西向東」航路。以及春節期間，中共頻繁施放探空氣球穿越台灣上空進行侵擾，最多曾經一天高達八枚。表面看起來不是軍事動作，卻因逐步進逼，除了製造張力，也被認為一旦蠶食鯨吞形成新常態，接近台灣海空域的民航或民船等，日後極可能轉為軍事掩護，更利於中共發動武統。這手法亦如前年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中共趁機展開環台軍演，之後機、艦高頻次擾台，甚至無視海峽中線存在。北京策略很清楚，先是破壞台海現狀，再建構所謂新常態。兩岸即便對話或談判，中共也會混淆視聽，將破壞現狀當作既成事實，壓迫我方更多讓步與政治妥協。

面對危機，國內最需要凝聚力量，團結對外。不過，部分在野人士，遇到中國壓力，就慣性配合，或將砲口轉內，僅指控自家政府。這次金門快艇事件，鮮少看到在野方面批判中共放任不法漁船騷擾我方禁限制海域，反而多所質疑我方執法有問題。然而，到底是誰任由這長年問題不斷發生，且趨於嚴重。中共能以高壓控制中國人民，同樣也被對岸視為非法的船舶，卻能逍遙出海闖入我方海域，誰是放任者、影武者，難道還不清楚。中共現在透過各種事件步步進逼，這已無關台灣哪個政黨執政，即使親中政黨上台，也會被要求做出促統表態。北京擴張意圖明顯，台灣若還附和言行，或一廂情願認為這只是因為不同政黨執政所致，而無視中共進逼，或作壁上觀，或僅批執政者，就是掉入中共的分化之計。這既是昧於時勢，也是投降主義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書