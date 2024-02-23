社論》支持政府捍衛海疆治安

中國快艇越界闖入金門海域，拒檢翻覆釀二死。事件發生後，中國國台辦先否認有禁限制水域存在，海警局再宣布常態化執法巡查，後又有海監船進入我方禁限制水域，顯示中共正推進法律戰，否定台灣管轄權。外界關注情勢有無升高，但國內部分在野人士僅針對我方海巡在執法過程有無錄影蒐證、是否碰撞導致翻覆，無視這類「三無船舶」闖入禁限制海域的問題，並刻意導向我方執法過當、或有惡意情況，與中共所帶風向幾乎一致。面對新情勢，我們除了支持政府以強勢作為捍衛海疆治安，維護國家主權，並保障國人權益。同時，對於中共擴大灰色地帶衝突，也呼籲政府要有更積極應處作為。

這艘無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無快艇」，十四日闖入金門北碇島東方，等於已跨越金門本島海域。我方官員說，這類「漁船」的存在，是中方長期縱容的結果。海巡署統計，近三年取締越界的中國漁船數，加總超過四千次執行驅離，扣留七十餘艘船舶。這些船舶有些是非法出海捕魚，有些進行走私、偷渡，甚至毒品交易。據指出，發生意外的中國船員來自四川、貴州等內陸省分，不諳水性。雖稱漁船，卻無漁民證。該船於農曆春節出現在金門水域，令人懷疑是否利用中國管控鬆懈時出海，這些問題均待釐清，另，中國政府對三無船舶視而不見，是否放任不法來騷亂我方海域，亦是不爭事實。

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放眼國際，捍衛海疆治安，均會展現強勢作為。這次意外發生後，我方從救援到偵辦過程，包括人員遣返中國等，也符合國際慣例。然而，中國政府在第一時間即升高為政治層次，不承認金門有禁止、限制水域。但即便按照中共說法，這片海域也不應容許三無船舶橫行。中方無力管制違法，而用擴大衝突的政治手段掩蓋自己的無能為力。生還者一回到中國，官媒央視即發動攻訐，以「台方粗暴對待大陸漁船真相」為報導標題。國台辦並譴責「暴力執法又刻意隱瞞事實真相」。這是典型把自己的問題，轉嫁至他人的手法。加上中國海監船接二連三接近或進入我方禁限制水域，海警船還強制登船臨檢金門金廈遊輪。這都不是為了降溫與解決爭端。台灣進入五二○政權交棒時刻，時機敏感，總統當選人賴清德三點聲明，強調妥善處理、持續支持海巡堅定執法以及避免未來類似狀況再次出現。美國政府亦表態，密切關注北京行動並籲克制，勿片面改變現狀。誰自制，誰挑釁，外界看得清楚。

中共尋釁，施壓即將上台的賴政府，美方則畫出紅線，包括昨日再度宣布對台軍售，傳遞明確訊息。然而，我們也看到，中共正擴大灰色地帶衝突，如同農曆春節前，中方突然片面擅改行經台海的M503航路，啟用W122、W123「由西向東」航路。以及春節期間，中共頻繁施放探空氣球穿越台灣上空進行侵擾，最多曾經一天高達八枚。表面看起來不是軍事動作，卻因逐步進逼，除了製造張力，也被認為一旦蠶食鯨吞形成新常態，接近台灣海空域的民航或民船等，日後極可能轉為軍事掩護，更利於中共發動武統。這手法亦如前年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中共趁機展開環台軍演，之後機、艦高頻次擾台，甚至無視海峽中線存在。北京策略很清楚，先是破壞台海現狀，再建構所謂新常態。兩岸即便對話或談判，中共也會混淆視聽，將破壞現狀當作既成事實，壓迫我方更多讓步與政治妥協。

面對危機，國內最需要凝聚力量，團結對外。不過，部分在野人士，遇到中國壓力，就慣性配合，或將砲口轉內，僅指控自家政府。這次金門快艇事件，鮮少看到在野方面批判中共放任不法漁船騷擾我方禁限制海域，反而多所質疑我方執法有問題。然而，到底是誰任由這長年問題不斷發生，且趨於嚴重。中共能以高壓控制中國人民，同樣也被對岸視為非法的船舶，卻能逍遙出海闖入我方海域，誰是放任者、影武者，難道還不清楚。中共現在透過各種事件步步進逼，這已無關台灣哪個政黨執政，即使親中政黨上台，也會被要求做出促統表態。北京擴張意圖明顯，台灣若還附和言行，或一廂情願認為這只是因為不同政黨執政所致，而無視中共進逼，或作壁上觀，或僅批執政者，就是掉入中共的分化之計。這既是昧於時勢，也是投降主義。

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