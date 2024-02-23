晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》AI裁判對司法可能的轉機與危機

2024/02/23 05:30

◎ 陳婉玉

訴訟爆炸、案件量激增，是法院當前困境。當事人殷切期待早日實現正義，但我國司法官員額暨司法預算均有限制，眼見AI技術火紅，筆者想探討引進人工智慧技術，協助法官快速審理案件、解決爭議對司法可能之轉機與危機。

每件訴訟耗時費力花費成本高昂，法官工作量增加，雖然努力去做，仍難撫慰民眾的焦慮。其實有些案件相對簡單、相似、重複且結果可預測。若引進AI技術，基於大量案例的深度學習，透過大數據運用，借助強大演算法及運算能力的優勢，對海量資料進行深入分析和研究，加上標準化、重複性等特點，協助法官快速完成這類案件的裁判工作，除可滿足民眾迅速獲得正義，也因自動篩選相似度較高的案件，避免「類案不同判決」而引發民眾對司法不公之誤解，更因簡單而重複案件的自動化，使法官有更多時間專注在複雜、困難，甚至從未發生過的案件，進而提升整體裁判品質。

人工智慧雖可深度學習，但學習模式及路徑仍取決於設計者預先編寫之程式；而演算法亦是設計者輸入的規則，此應用所為數據資料的選擇與使用，可能形成上下其手的破口。此外，模型若根據有問題的資料進行訓練，則輸出結果也會有問題；至於以有偏見的資料訓練的人工智慧系統，也可能會延續甚至強化現有的偏見。又因演算法與輸出結果間，相互作用的工作原理複雜且神祕，往往無法理解機器學習和演算法如何得出裁判的特定結果，此將侵蝕司法價值至關重要的「透明度」，可能損害司法的客觀與公正。而當司法人工智慧系統並非開源軟體且受到智慧財產權、營業秘密保護時，透明度與演算法商業機密保護間的平衡，可能帶來司法的挑戰。

在案件暴增下，為回應民眾盡速伸張正義的訴求，如何慎重而正確、迅速而經濟的妥適裁判，以平衡兼顧當事人的實體利益及程序利益，是嚴肅課題。因「遲來的正義」也許已不是正義，而提高訴訟速度及降低訴訟成本的要求，也不應以犧牲正義為代價。目前司法院已利用新科技進行「數位司法」的改革，期待在人工智慧技術的持續優化、演進下，「智慧化」的司法新時代能早日到來。

（作者是嘉義地方法院法官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書