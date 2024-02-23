自由廣場》AI裁判對司法可能的轉機與危機

◎ 陳婉玉

訴訟爆炸、案件量激增，是法院當前困境。當事人殷切期待早日實現正義，但我國司法官員額暨司法預算均有限制，眼見AI技術火紅，筆者想探討引進人工智慧技術，協助法官快速審理案件、解決爭議對司法可能之轉機與危機。

每件訴訟耗時費力花費成本高昂，法官工作量增加，雖然努力去做，仍難撫慰民眾的焦慮。其實有些案件相對簡單、相似、重複且結果可預測。若引進AI技術，基於大量案例的深度學習，透過大數據運用，借助強大演算法及運算能力的優勢，對海量資料進行深入分析和研究，加上標準化、重複性等特點，協助法官快速完成這類案件的裁判工作，除可滿足民眾迅速獲得正義，也因自動篩選相似度較高的案件，避免「類案不同判決」而引發民眾對司法不公之誤解，更因簡單而重複案件的自動化，使法官有更多時間專注在複雜、困難，甚至從未發生過的案件，進而提升整體裁判品質。

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人工智慧雖可深度學習，但學習模式及路徑仍取決於設計者預先編寫之程式；而演算法亦是設計者輸入的規則，此應用所為數據資料的選擇與使用，可能形成上下其手的破口。此外，模型若根據有問題的資料進行訓練，則輸出結果也會有問題；至於以有偏見的資料訓練的人工智慧系統，也可能會延續甚至強化現有的偏見。又因演算法與輸出結果間，相互作用的工作原理複雜且神祕，往往無法理解機器學習和演算法如何得出裁判的特定結果，此將侵蝕司法價值至關重要的「透明度」，可能損害司法的客觀與公正。而當司法人工智慧系統並非開源軟體且受到智慧財產權、營業秘密保護時，透明度與演算法商業機密保護間的平衡，可能帶來司法的挑戰。

在案件暴增下，為回應民眾盡速伸張正義的訴求，如何慎重而正確、迅速而經濟的妥適裁判，以平衡兼顧當事人的實體利益及程序利益，是嚴肅課題。因「遲來的正義」也許已不是正義，而提高訴訟速度及降低訴訟成本的要求，也不應以犧牲正義為代價。目前司法院已利用新科技進行「數位司法」的改革，期待在人工智慧技術的持續優化、演進下，「智慧化」的司法新時代能早日到來。

（作者是嘉義地方法院法官）

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