社論》「中國幻想曲」可以休矣

英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布最新的「二○二三民主指數」報告，全球一六七個國家地區，台灣為完全民主，居亞洲之冠，全球排名第十。該報告稱，二○二三年度指數，反映了全球民主呈倒退狀況。逆風而行，台灣民主備受肯定，二三○○萬人都與有榮焉。令人憂慮的則是，威權主義有返潮趨勢，且致力於內部鞏固、外部結盟，國際形勢充滿不確定性。這，也是台灣眼前的挑戰。

台灣的亮麗民主，背後存在一個陰影：台灣至今仍非正常國家，國際大家庭也幾乎不接受台灣成為正式成員。反而是，非民主國家在國際大行其道，附和北京「台灣是中國的一部份」。老實說，聯合國及國際組織的結構，早已是民主國家屈居下風。而最為尖銳的矛盾是，民主國家以戰略模糊之名，以與本國價值背道而馳的一中政策姑息北京。等而下之，為了經貿、能源、糧食因素，不惜犧牲自己的價值，助長民主對立面之擴張。大環境如此，台灣的民主表現與國家地位遂兩者悖離，一如民主防疫典範，仍被拒於WHA門外，令人憂喜參半。

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問題似乎出在，後冷戰至全球化，西方掉入了跨國企業追求暴利的陷阱。民主國家的先進生產力，爭先恐後移往威權國家，促進其產業發展、技術升級、就業所得，乃至數位監控、軍事擴張，卻疏於致力改善當地的自由與人權。從而，威權集團除了中飽私囊，還得以利用改善經濟民生，在意識形態之外，增加了快速成長的開發獨裁合法性。西方政府，政策向跨國企業傾斜，造成了產業、資金、技術、人才外流的後遺症，結果，本國的工作、產業、科技、國安機密不斷「被偷走」。「獨裁者」介入西方民主運作，輸出專制與假訊息，更直接導致全球民主退潮。中國經濟快速起飛，台灣也難逃磁吸效應，一度陷入產業空洞化的危機。

有道是，三十年河東，三十年河西。後冷戰至全球化的軌跡，二○一七開始有所變化。川普上任後，重新定位美中關係，對北京發動貿易戰。川普扭轉尼克森主義，拜登沿著前任的方向前進。橫跨川、拜二人的新冠疫情，堪稱此一戰略調整的加速器。如今，疫情結束了，川、拜可能第二回合，但美中關係也回不去了。這次，台灣受到幸運之神眷顧。早在二○一六蔡英文當選，北京便急速冷卻前八年對馬政府的熱絡。兩岸保持距離，反令小英政府獲得先機，二○二○有效控制疫情，成為全球民主防疫成功典範。同樣重要的，經過第一任期的降低經濟倚賴中國程度，小英的第二任期也減輕了中國清零政策導致經濟下滑、外資撤離的衝擊。為此，卸任前夕，她相當自信地對台商指出：現在的台灣是「世界的台灣」。此話，並非吹噓。「小英號」安渡不平靜的八年，是否為台灣找到行穩致遠的路線，答案還有待賴清德申論。

美中貿易戰（二○一八起），新冠疫情（二○二○至二○二二），烏俄戰爭（二○二二年初起），中國經濟「長新冠」（二○二○起），以哈戰爭（二○二三年底起），五年來的全球紀事顯示，新的歷史動力正在改變地緣面貌。習近平所謂的「百年變局」，並非東升西降、中治西亂，而是中國數位極權與經濟失落相向而行。中國，打破兩屆任期慣例的「新時代」，對西方而言已從「機會」轉為「風險」，「去風險化」成為關鍵詞。中國夢受挫，習近平指控：「過去五年中國的外部環境急遽變化，不確定因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」但，孰以致之？孰令致之？驀然回首，二○一六以來的台灣，包括政府與台商，幸而搶先幾年意識到中國風險，倖免於民主、經濟雙輸之難。

多年來，國內政商有些口頭禪：「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」，「兩岸關係好，台灣經濟才會好。」這些洗腦式順口溜，無非是呼應北京宣傳：當前兩岸關係面臨戰爭與和平、繁榮與衰退兩條道路兩種前景的選擇。其實，二○一六以來，尤其是過去五年，事實勝於瞎掰，馬政府狼狽收場後，台灣及早對中國「去風險化」，才得以在健康、民主、經濟各方面化險為夷。二○二二年底，北京結束清零政策，但經濟重開機欲振乏力、災情擴散，中國將步上日本「失落」後塵，年輕人將淪為「失落的一代」，已經成為國際論壇的熱門話題了。此情此景，正在快步走向世界的台灣，「中國幻想曲」可以休矣。

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